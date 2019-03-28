西藏副主席：西藏人權非常好，人民幸福感非常強

國務院新聞辦公室27日發表《偉大的跨越：西藏民主改革60年》白皮書。中共西藏自治區黨委常委、自治區常務副主席羅布頓珠27日在北京參加新聞發布會表示，西藏人權狀況怎麼樣，最大的發言權在於300多萬各族人民群眾，人民群眾滿意、人民群眾的幸福感強，就是最好的人權。

羅布頓珠說，1959年之前的西藏是一個比歐洲中世紀還要黑暗、落後的政教合一的封建農奴制社會。（網絡圖片）

羅布頓珠說，1959年之前的西藏是一個比歐洲中世紀還要黑暗、落後的政教合一的封建農奴制社會。百萬農奴的人權，在達賴統治的舊西藏被徹底剝奪了。

羅布頓珠強調，現在，西藏各族幹部群眾不僅平等地參與管理國家事務和西藏地方事務，還「幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養」。

羅布頓珠表示，西藏現在的人權狀況「不僅好，而是非常好」，廣大人民群眾對人權保障方面的幸福感「不僅強，而是特別強」。他說，關於西藏人權的攻擊是別有用心的。

當日路透社記者問，為什麼不允許西藏進行「獨立公投」？對此，羅布頓珠說，這一問題是過去帝國主義一手炮製出來的產物，我們從來沒有承認過「西藏獨立」，世界上也沒有任何一個國家承認「西藏獨立」。

27日，西藏流亡政府代表達瓦才仁批評中國國新辦發表的白皮書「顛倒黑白」，認為白皮書提到的民主改革是災難的根源。他表示：「西藏社會本來是很平和的，雖然不富裕，而且對外採取閉關鎖國的政策，但是西藏相比中國還是比較平等的社會。」他還說：「名字是民主改革，實際上就是集體化運動……在這樣的過程中，有無數的西藏人餓死。中國政府在西藏推行的政策是要毀滅西藏民族、 毀滅西藏宗教、毀滅西藏文化。」

對此，羅布頓珠說，現在，西藏各族群眾在祖國大家庭裡生活過得非常愉快。我們已經成為國家的主人、社會的主人，已經掌握了自己的命運。能代表中國人民的唯一合法政府就是中華人民共和國政府，所謂的「西藏獨立」是不存在的。達賴集團在境外建立的所謂「流亡政府」是非法的、無效的，世界上沒有任何國家承認。

（中新網、自由亞洲電台）