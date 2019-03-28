美台軍事往來密切　大陸國防部：台灣前途在於國家統一

此前有媒體報道稱，台軍高層現在正在美國訪問，美國可能會向台灣出售F-16V戰機，加之近期美國雙艦過航台灣海峽，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示未來可能會有更多的行動執行《與台灣交往法案》。對此，台灣一些綠營人士將此解讀為這是美國「挺台」的信號。 對此，大陸國防部新聞發言人吳謙今天（28日）回應稱表示，中方堅決反對美國對台售武。他還強調，台灣前途在於國家統一。

台灣F-16V戰鬥機試飛畫面。（網上圖片）

吳謙在國防部例行記者會上表示，美方最近在台灣問題上搞了一系列動作，無論是售台武器，還是軍事聯系，中方都堅決反對。台灣問題是中國的內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。一個中國原則是公認的國際關係准則，也是中美關係的政治基礎。任何破壞一個中國原則的言論和行為，都無異於在動搖中美關係的根基，都不符合中美兩國的根本利益，也是非常危險的。

吳謙強調，統一是歷史大勢，是正道。「台獨」是歷史逆流，是絕路。一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。台灣前途在於國家統一，台胞福祉系於民族複興。煽動兩岸對抗、妄圖挾洋自重的人和勢力不明大義、不得人心。

外交部發言人耿爽28日表示，大陸不承認蔡英文的「總統」稱謂。（資料圖片）

外交部：不承認蔡英文「總統」稱謂

此外，外交部發言人耿爽當天在例行記者會上也回應了美台軍售相關問題。當時有外媒記者以「總統」稱呼蔡英文，耿爽在正式回答問題前嚴正指出，「首先我要糾正你，蔡英文，我們稱之為『台灣地區領導人』，從來不承認她的『總統』稱謂，這你應該很清楚。」

耿爽進一步回答稱，中方堅決反對美售台武器的立場是明確的，已經就有關問題向美方提出嚴正交涉，敦促美方充分認識到有關問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，特別是「817公報」的規定，停止售台武器和美台的軍事聯繫，慎重妥善地處理有關涉台問題，以免嚴重損害中美在重要領域的合作和台海和平穩定。