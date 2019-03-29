【招生賄賂】120萬美元買通教練扮運動員　耶魯註銷華女入學資格

美國多間著名學府早前被揭發史上最大宗的招生賄賂醜聞，其中一間耶魯大學日前表示已註銷一名涉案女生的入學資格。有消息指，該女生相信是華人。

據了解，該女生「耶魯申請人1號」的父母涉嫌支付120萬美元給予全案主腦辛格（William Rick Singer），買通時任大學女子足球教練梅雷迪思（Rudolph Rudy Meredith），偽造文件謊稱是中國女子足球青訓隊的隊員，最終令其以女子足球新人的名義，在去年1月被取錄。

該女生的父母涉嫌支付120萬美元予案件主腦辛格作賄賂。（路透社）

今次是整件招生賄選醜聞被揭發以來，首次有人因此被取消入學資格。

據此前報道，辛格所經營的Key Worldwide Foundation機構，聯同Edge College & Career Network LLC升學顧問公司，過去透過行賄及作弊方式，讓客戶子女能夠進入多間美國著名學府。例如會買通考官或「請槍」代考，讓特定學生獲取更高分數，又或者賄賂大學體育教練，讓客戶子女以運動員身分被取錄。

全案涉及總額高達2000萬美元，至今已有近50人被起訴，包括在美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）演出的荷李活女星Felicity Huffman（菲莉絲蒂夏夫曼）等。

（綜合報道）