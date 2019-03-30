瀋陽縱火爆炸襲警案：疑犯曾因姦淫幼女獲刑　悲觀厭世自製爆炸物

3月28日下午1點51分，瀋陽市公安局交通警察局和平一大隊辦事大廳發生一起縱火爆炸襲警案，造成兩名警務人員和一名辦事民眾受輕傷，疑犯當場死亡。瀋陽市公安局今天（30日）發佈案件調查結果。

爆炸發生後現場煙霧瀰漫。（網上圖片）

爆炸破壞力不小，辦事大廳內一片狼藉。（網上圖片）

瀋陽市公安局表示，經公安機關偵查查明，犯罪嫌疑人楊某某，男，63歲，瀋陽市人。楊某某曾因奸淫幼女犯罪被公安機關抓獲，並被和平區人民法院判處有期徒刑7年後，被原工作單位開除。

2015年9月8日，楊某某因無證駕駛無牌三輪摩托車肇事逃逸，被交通警察局和平一大隊民警抓獲，並被公安機關合並處以行政拘留20日處罰，楊某某至今未對被害人作出賠償。2015年10月至2018年10月，楊某某先後因無證駕駛無牌三輪摩托車、阻礙人民警察依法執行職務等違法行為，被公安機關依法行政處罰。