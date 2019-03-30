瀋陽縱火爆炸襲警案：疑犯曾因姦淫幼女獲刑　悲觀厭世自製爆炸物

撰文：楊青之
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3月28日下午1點51分，瀋陽市公安局交通警察局和平一大隊辦事大廳發生一起縱火爆炸襲警案，造成兩名警務人員和一名辦事民眾受輕傷，疑犯當場死亡。瀋陽市公安局今天（30日）發佈案件調查結果。
爆炸發生後現場煙霧瀰漫。（網上圖片）
爆炸破壞力不小，辦事大廳內一片狼藉。（網上圖片）
瀋陽市公安局表示，經公安機關偵查查明，犯罪嫌疑人楊某某，男，63歲，瀋陽市人。楊某某曾因奸淫幼女犯罪被公安機關抓獲，並被和平區人民法院判處有期徒刑7年後，被原工作單位開除。
2015年9月8日，楊某某因無證駕駛無牌三輪摩托車肇事逃逸，被交通警察局和平一大隊民警抓獲，並被公安機關合並處以行政拘留20日處罰，楊某某至今未對被害人作出賠償。2015年10月至2018年10月，楊某某先後因無證駕駛無牌三輪摩托車、阻礙人民警察依法執行職務等違法行為，被公安機關依法行政處罰。
爆炸破壞力不小，窗戶玻璃破碎。（網上圖片）
調查中楊某某家人和親友證實，楊某某熱衷於封建迷信，求人算命，相信自己活不過60歲，因此悲觀厭世，一直有輕生念頭，近時期精神恍惚、情緒反常，揚言殺妻後自殺。今年3月10日和3月27日，楊某某先後兩次給親屬留下遺書，稱「我走到頭了，不要問我去哪，也不要問我是怎麼死的，人生沒有不散的宴席，要想見我就去大海見吧。兄弟留下2萬元，我想足夠了。」
瀋陽市公安局經偵查認定，犯罪嫌疑人楊某某使用春節期間購買的爆竹製作成爆炸物置於一個行李箱內，將一瓶私藏的汽油作為助燃劑，於3月28日下午實施了縱火爆炸襲警犯罪。
警方表示受傷的兩名警務人員和一名辦事民眾傷情穩定，正在繼續接受治療，無生命危險。