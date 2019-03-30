廚房衛生惡劣被踢爆　內地知名餐廳「外婆家」南京店遭罰41.7萬

近期，有內媒曝光知名餐飲品牌「外婆家」南京門店疑似存在使用過期食材、工作流程不符規範等問題。即便外婆家於3月15日中午發布致歉信，稱已經對涉事門店進行「調整」，並要求旗下所有門店徹底自查。 然而，南京市秦淮區市場監管局仍決定下發行政處罰命令，並對該店施以高達20倍罰金，共41萬7858元（人民幣，下同）。

內地知名餐廳「外婆家」。（VCG）

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據早前報道，知名餐飲品牌「外婆家」南京店被爆出，廚師未辦理健康證的情況下，被直接要求前來上班；員工在洗菜池裡洗拖把；廚師每天踩在桌子上處理食物；食材過期繼續使用，為應付檢查，臨時貼上當天生產的標籤等問題。

對此，南京市官方立即成立小組調查，並於3月22日結案。據南京官方公佈的行政處罰決定書指出，該局認定「外婆家」南京店安排未取得健康證明的人員操作、在洗菜池清洗拖把、改變後場許可設計通道致使人員翻爬檯面、未落實食品安全自查制度、未清洗食品進行烹飪加工等，均已違反《食品安全法》等多項規定。

因此，南京市場監管局依法對當事人予以行政處罰警告，沒收2019年2月20日至3月14日期間的違法所得1萬9898元，並處以39萬7960元罰金，合計41萬7858元。據悉，若按《食品安全法》來看，南京官方採以最高20倍的罰款判決，可見「外婆家」違法情況相當嚴重。

（現代快報）