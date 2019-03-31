婁燁新片《風中有朵雨做的雲》4月將在內地如期上映

內地獨立導演婁燁的新片《風中有朵雨做的雲》，原定今（2019）年4月4日上映，但在3月28日卻傳出「因不可抗力因素撤檔」的消息，隨即引發眾多影迷不滿。 經歷撤檔傳聞之後，片方在昨（29）日晚上宣佈，電影將於4月4日如期上映，並發佈了一張海報，上面寫道：「電影會幫我們記住，我們和我們的時代。」 到底這部電影講述了甚麼？上映如此艱難。

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事實上，這部《風中有朵雨做的雲》，原本也要在今年3月中舉行的香港國際電影節放映，但主辦單位突然宣布，「因應片主要求」，內地電影《風中有朵雨做的雲》取消放映。由於事出突然，引來很多影迷不滿。

《風中有朵雨做的雲》是一部警匪題材片，不論是拍攝場景、故事內容軸線，都是以廣州冼村拆遷歷史為主。影片以警民衝突的長鏡頭開場。描述了當地村民不滿暴力拆遷，爆發警民衝突，卻也導致一名建設委員會主任意外墜樓身亡，而年輕警官楊家棟為追查真相，進而發現這起「主任墜樓案」不單純，背後暗藏官商勾結。

值得注意的是，影片看似懸疑偵探類型，但導演婁燁大量運用今昔交錯的敘事手法，聚焦於改革開放下的中國社會，以 1989 年為起點，推展出一場跨距 30 年的人性故事。

據知該片於2016年拍攝結束後，經歷上百次重新剪接，用了2年時間才通過國家廣電總局審查。導演婁燁今年2月份出席柏林影展時，曾說《風中有朵雨做的雲》審查過程耗時，是他從影以來最困難的一次。

導演婁燁出席柏林影展時，曾說《風中有朵雨做的雲》審查過程耗時兩年，是他從影以來最困難的一次。（VCG）

不屈服於中國審查制度

婁燁 1965 年生於上海，畢業於北京電影學院導演系，被稱為中國第六代電影導演的代表人物之一。他曾因多部電影觸及「敏感」題材遭禁，因而有了「一拍片就被禁的導演」稱號。

2006年，因為電影《頤和園》未通過官方審查，婁燁「擅自」帶領團隊，到境外參加電影展，因此被廣電總局下達「五年內禁止拍片」的處罰。

禁令解除後，婁燁於2012年完成《浮城謎事》。這是他闊別多年後再度獲准於內地上映的電影，但由於送審時遭到廣電總局要求刪減暴力與性愛情節，片方被迫於暴力場景做出漸黑的畫面處理，婁燁最終以電影不署名導演的方式做為抗議。

關於電影審查。婁燁早前接受台灣媒體採訪時曾說過：「關於審查，其實從開始拍片到現在，我的原則沒有變。就是：拍片時候不考慮審查，完片後盡量跟審查對話溝通，底線之上盡量爭取，底線之下堅決拒絕。盡可能保持一種創作者的尊嚴，或者是人的尊嚴不被侵犯。我不會自己的片子被審查剪得亂七八糟，然後什麼都不說，苦水往肚子裡咽，還強顏歡笑說沒事。我做不到，至少我可以表達抗議，比如《浮城謎事》不署名。」