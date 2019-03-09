【香港國際電影節】陳妍希主演內地片被取消放映　影迷大感不滿

第43屆香港國際電影節將於3月18日至4月1日舉行，昨日（8號）主辦單位突然宣布，因應片主要求，內地電影《風中有朵雨做的雲》及《夢的背後》將會取消放映。事出突然，消息引來很多影迷不滿，指出希望主辦單位解釋取消放映的原因，如果真的是因為片主要求取消，應該公開電影公司的交件交代事件。

由內地導演婁燁執導的《風中有朵雨做的雲》，是一部內地警匪片。（劇照）

取材自警民衝突

由內地導演婁燁執導的《風中有朵雨做的雲》，是一部內地警匪片，在廣州冼村拍攝，電影由陳妍希、井柏然、馬思純、秦昊等主演。電影講述當地有村民不滿拆遷賠償，爆發警民衝突。據知，電影完成拍攝後，用了兩年時間才通過內地審批，當中更有傳是因為《風中有朵雨做的雲》去年入圍金馬獎最佳導演等4個獎項，電影才最終獲得電影公映的許可證。早前導演與一眾演員出席內地的記者會，電影更已宣布定檔於4月4日在內地上映。

陳妍希首次參與導演婁燁的作品，在《風中有朵雨做的雲》中飾演「阿雲」這角色，絕對是片中的關鍵人物。（劇照）

而《夢的背後》是由婁燁的妻子馬英力執導，是《風中有朵雨做的雲》的紀錄片，近距離捕捉婁燁拍攝時的製作過程，當中涉及前期準備、拍攝現場、後期製作和面對審查時的阻礙，主要想帶出以電影追夢這條路不易走，背後的艱辛。

《風中有朵雨做的雲》在廣州冼村拍攝，由陳妍希、井柏然、馬思純、秦昊等主演。（劇照）

由延遲發售門票變成取消放映

《風中有朵雨做的雲》以及《夢的背後》原定於今屆香港國際電影節期間放映，早前國際電影節門票公開發售時，主辦方指出因應片主要求，以上兩部片的門票將會延遲發售。但日前卻突然宣布，因片主要求，取消這兩部電影的放映。消息傳出後，有網民非常不滿，覺得主辦機構在取消放映這事件上太輕描淡寫，沒有清晰解釋取消放映的原因。

香港國際電影節主辦機構突然宣布，內地電影《風中有朵雨做的雲》及《夢的背後》會取消放映。

導演婁燁過去有多部電影作品，揚威外國影展，導演一直不屈服於內地審查制度，當年拍攝《蘇州河》，就曾經沒經送審直奔國際影展、最後被罰兩年內禁拍電影。（微博圖片）

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導演婁燁早前出席柏林影展發佈會時，也曾表示《風中有朵雨做的雲》的審批，是他從影以來最困難的一次。婁燁是內地的獨立電影導演，被稱為中國第六代電影導演的代表人物之一，過往的作品《蘇州河》、《紫蝴蝶》、《頤和園》、《春風沉醉的夜晚》和《浮城謎事》都曾揚威多個外國影展。2014年的《推拿》更入選柏林影展，獲得第 51 屆金馬獎最佳劇情片等6個大獎。婁燁曾表示自己拍攝時不會理會審查的制度，完成後才盡量與審查機關溝通，但絕對會堅持自己的底線，不希望作品會被剪得亂七八糟。