重慶副教授課堂言論「損害國家聲譽」遭學生舉報　被撤教師資格

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重慶師範大學副教授唐雲因在課堂上對學生表達個人觀點，被學生舉報。重慶師範大學日前發文稱他「發表損害國家聲譽的言論」，決定撤銷唐雲教師資格並予以降級處分。

重慶師範大學於3月20日發出一份處罰決定，指該校副教授唐雲在今年2月25日上午《魯迅研究》課程教學中，「發表損害國家聲譽的言論，違反政治紀律，嚴重違反教師職業道德，在師生中造成了不良影響。」

校長辦公室決定報請重慶市教委撤銷唐雲教師資格，給予降低唐雲崗位登記處分，將其崗位等級從專業技術五級降至專業技術七級，即日生效。

告別詩稱學生「並不都是猶大」

網傳圖片顯示，唐雲在微信寫道：「告別，這是我的講台，三十年後我第一次離開，這是我的學生，他們並不都是猶大，今天披著恥辱離去，明天，我定會戴著桂冠而來。這是我的講台，收起。」

知情人士稱，唐雲在課堂上的發言是被一名學生舉報。

重慶師範大學檔顯示，56歲男教師唐雲是重慶南川人，副教授，1986年7月從四川師範大學畢業後，到該校文學院工作至今，1994年獲得復旦大學當代文學碩士學位，1997年11月被評為副教授。另外，唐雲還是該校校歌的詞作者。

早些時候，清華大學法學教授許章潤，因在網上發文批評修憲，受到校方處罰。去年，廈門大學中南財經政法大學也曾發生教師因言論遭舉報而被處分的事件。

（綜合報導）

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