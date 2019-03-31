重慶副教授課堂言論「損害國家聲譽」遭學生舉報　被撤教師資格

重慶師範大學副教授唐雲因在課堂上對學生表達個人觀點，被學生舉報。重慶師範大學日前發文稱他「發表損害國家聲譽的言論」，決定撤銷唐雲教師資格並予以降級處分。

重慶師範大學於3月20日發出一份處罰決定，指該校副教授唐雲在今年2月25日上午《魯迅研究》課程教學中，「發表損害國家聲譽的言論，違反政治紀律，嚴重違反教師職業道德，在師生中造成了不良影響。」

校長辦公室決定報請重慶市教委撤銷唐雲教師資格，給予降低唐雲崗位登記處分，將其崗位等級從專業技術五級降至專業技術七級，即日生效。

告別詩稱學生「並不都是猶大」

網傳圖片顯示，唐雲在微信寫道：「告別，這是我的講台，三十年後我第一次離開，這是我的學生，他們並不都是猶大，今天披著恥辱離去，明天，我定會戴著桂冠而來。這是我的講台，收起。」

知情人士稱，唐雲在課堂上的發言是被一名學生舉報。

重慶師範大學檔顯示，56歲男教師唐雲是重慶南川人，副教授，1986年7月從四川師範大學畢業後，到該校文學院工作至今，1994年獲得復旦大學當代文學碩士學位，1997年11月被評為副教授。另外，唐雲還是該校校歌的詞作者。

早些時候，清華大學法學教授許章潤，因在網上發文批評修憲，受到校方處罰。去年，廈門大學、中南財經政法大學也曾發生教師因言論遭舉報而被處分的事件。

（綜合報導）