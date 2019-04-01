【非洲豬瘟】農業農村部：納入強制撲殺補助範圍　每隻1200元

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國家農業農村部今天（4月1日）公布，已將非洲豬瘟納入強制撲殺補助範圍，確定撲殺補助標準為每隻1200元，各地可根據豬的大小和品種等因素細化標準。

農業農村部指出，國際上撲殺補助標準的通行做法一般為市場價格的50%至100%，中國現在的撲殺補助標準已達到市場價格的75%左右。近期中央財政提前下達了2019年動物防疫等補助經費，並緊急下達非洲豬瘟疫情防控經費，支持各地做好非洲豬瘟強制撲殺等工作。

該部又指，非洲豬瘟疫情發生後，該部迅速成立防控應急指揮部，建立多部門協作的聯防聯控工作機制，及時採取了重大突發動物疫情I級應急響應的相關措施，同時進一步調整優化生豬及其產品調運政策。在各地各有關部門共同努力下，疫情發生勢頭逐步趨緩，超過9成的疫情按規定解除疫區封鎖，防控工作取得階段性成效。

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嚴肅問責未依規報告情形

另一方面，農業農村部表示高度重視動物疫情的發現和報告，要求每一宗非洲豬瘟疫情都在認定後及時通報有關部門和國際組織，嚴肅問責不按程序報告、報告不及時或處置不力造成疫情擴散等情形。

流行病學調查結果顯示，廚餘（餿水）飼喂生豬是傳播非洲豬瘟疫情的主要途徑，約佔全部疫情的4成左右，國務院辦公廳已通知全面禁止廚餘餵豬，農業農村部將會同有關部門對此進一步強化督導檢查。

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