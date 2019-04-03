【火災頻發】河北秦皇島居民燎廢銅綫引發山火　山腳就是住宅區

河北秦皇島青龍縣周三（3日）下午1時左右發生山火，現場濃煙滾滾，火光衝天。經初步調查，起火原因為當地住戶溫某燎廢銅綫（即用火燒掉絕緣層後得到銅綫）引發。目前疑犯已被控制。截至下午4時30分，火勢已經基本撲滅，現場沒有人員傷亡。 有目擊者表示，起火現場的山腳下就是一個住宅區，距離很近。

河北省秦皇島青龍縣發生山火後，現場濃煙滾滾。（央視新聞）

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據悉，起火後，秦皇島消防調派了9個中隊，20部消防車，54名消防員趕赴現場進行處置。青龍縣啓動一級應急預案，組織撲救山火。

值得一提的是，發生山火的前一日，青龍縣2日剛開過森林防火工作緊急會議，要求全力以赴做好森林防火各項工作。當時該縣的縣委副書記、縣長王殿忠在會中強調，要加大依法打擊力度，深入開展野外火源專項整治，重點打擊上墳燒紙等野外違法用火行為，依法追究當事人法律責任。

四川涼山州木里縣山火造成30名救援人員殉職。（網上圖片）

清明節來臨之際，內地近日多地頻發山林大火。四川涼山州近日兩次發生山火，其中上周六（3月30日）在木里縣的大火燃燒近三日後，火勢才受控，造成30名救援人員殉職。

此外，山西沁源縣半個月內也發生了兩宗山火，其中南石村上月14日發生的山火最終導致6名消防員殉職。北京密雲太保莊村南山上月底也發生過山火，未出現人員傷亡。

（綜合報道）