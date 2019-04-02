【四川涼山大火】火球吞噬前已窒息　30救火員遇「爆燃」難逃一死

四川涼山森林大火導致30名救火人員壯烈犧牲，罪魁禍首就是「爆燃」。 有專家表示，「爆燃」相當危險且逃生困難，遇難者多是先窒息致喪失逃生能力，最後會被大火吞噬

據中國森林消防學科帶頭人白夜解釋，爆燃即是「爆炸性燃燒」，與撲救山火術語「轟燃」意思相近，「往往發生時間突然，會在短時間內形成巨大火球、蘑菇雲等現象，爆燃時產生的溫度極高。」

爆燃來得非常突然，會在短時間內形成巨大火球、蘑菇雲等現象。（微博）

白夜指，出現爆燃的原因，一是地面植被和可燃物長期堆積後腐爛，產生大量易燃氣體，突遇明火後就會猛烈燃燒；二是在陡坡、山脊、山岩凸起地形、鞍部、單口山谷、草塘溝等特殊或封閉式地形中，蔓延而至的山火會令此類地形中的可燃物同時預熱，繼而共同燃燒。

涼山州海拔高、地形複雜，在撲救山火時遇到爆燃恐怕會是九死一生。（新華社）

武警訓練基地副參謀長朱占良則認為，涼山州海拔高、地形複雜，在撲救山火時遇到爆燃恐怕會是九死一生。不但爆燃時火勢可高達四五米，最快每秒燃燒六七米，更重要是遇難者逃生困難，往往是是因為燃燒過程中所產生的濃煙和一氧化碳會令人窒息，加上高溫氣流致難以呼吸，甚至灼傷皮膚。

（綜合報道）