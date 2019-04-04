【六四酒案】羅富譽尋釁滋事罪成　被判緩刑獲釋

「六四酒案」被控的4人拆案審理，其中符海陸和張雋勇此前分別於周一（1日）、周二（2日）被判刑3年，並分別緩刑5年和4年。 被控「尋釁滋事罪」的第三人羅富譽，周三（3日）亦被判刑3年、緩刑4年，扣減關押時間後於同日獲釋，最後一名被告陳兵周四亦將有裁決。

涉案人士之一羅富譽。（Twitter）

事緣在2016年5月29日，羅富譽與另外3人在微信公開銷售自家製作的酒精飲品，瓶身上寫有「永不忘記，永不放棄，銘記八酒六四」等字，並有著名的王維林以身擋坦克照片，售價為每兩瓶89.64元人民幣。4人隨後被當地警方以涉嫌尋釁滋事罪帶走並拘留。

據此前曝光的成都市檢察院起訴書顯示，4人被指「對中國社會制度不滿，通過互聯網宣傳紀念一九八九年的六四事件，以達到煽動群眾顛覆國家政權的目的」，涉嫌「顛覆國家政權罪」。惟有消息指，4人的罪名在開庭前已被再改為「尋釁滋事罪」。

「六四酒案後援團」周三上午10時左右在Twitter發帖，指成都中院戒備森嚴、滿街警察駐守；及至11時半再發消息指「羅富譽判三緩四」。該帳號其後又表示，羅富譽的審訊與早前另2人均以約一小時完結，認為「法官、律師、檢察官都排練好，各說台詞就完了」。

瓶身上寫有「永不忘記，永不放棄，銘記八酒六四」等字，並有著名的王維林身擋坦克照片。（網上圖片）

羅妻：對判刑不太滿意

除了羅富譽之外，同案2名被告符海陸和張雋勇早前已判刑3年，並分別緩刑5年和4年。據了解，3人在緩刑期間會有10天取保期，期間不允許和外界接觸。羅富譽妻子高燕在判刑前曾指，從之前符海陸和張雋勇的開庭情況來看，可以預計丈夫的開庭結果同樣「是一個不公的審判」。羅妻庭審過後受訪則指對判刑「不太滿意」。

一直關注案件的成都異議人士張雲忠估計，當局可能認為判緩刑已可達到目的。「放出來以後還要限制你出城，每週要匯報一次思想工作。有些東西你根本不敢去做，網上也不准發帖，他要重新收監就重新收監。因為涉及到敏感事件，就以尋釁滋事定刑，不會說六四這些事情。」

（Twitter／自由亞洲電台）