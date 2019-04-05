【六四酒案】最後被告陳兵拒換律師拒認罪　判監3年半

「六四酒案」最後一名被告陳兵昨（4）日在四川成都中級法院開庭受審，他在庭上拒絕認罪，被以「尋釁滋事罪」判監3年半，是此案4名被告中唯一未獲緩刑的被告。

陳兵家屬表示，在他被拘押的3年中，當局未允許家屬見過一次陳兵，希望全家人能早日團聚。對於陳兵被判囚3年半，他的嫂子王曉燕稱判決不公，因為他無罪。但她稱目前還未決定是否上訴，要和陳兵見面後才知道。

「六四酒案」被控的4人，符海陸和張雋勇此前分別於周一（1日）、周二（2日）被判刑3年，並分別緩刑5年和4年，羅富譽，周三（3日）亦被判刑3年、緩刑4年，扣減關押時間後於同日獲釋。

陳兵的孿生哥哥陳衛，於2011年被控煽動顛覆國家政權罪，在四川遂寧法院被判處九年監禁，剝奪權利兩年。（網絡圖片）

據「六四酒案後援團」消息，陳兵是零八憲章簽署者、異見人士陳衛的孿生弟弟。1989年至2011年陳衛三次入獄。2011年陳衛第三次入獄後，陳兵除照顧陳衛妻女並侍奉父母，對外亦接過陳衛的社會活動工作，陳兵多次對朋友表示：身為八九學子，不能積極地推動國家民主進程是一生的恥辱。

2016年6月21日，為母親下葬次日，陳兵便因參與制作「銘記八酒六四」紀念酒被成都警方拘捕。