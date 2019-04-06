廣東省長馬興瑞訪韓鬧烏龍：認錯市長送錯肖像

5日，正在韓國訪問的廣東省長馬興瑞向首爾市長朴元淳贈送對方肖像禮物時，鬧出了烏龍，錯將京畿道知事李在明畫像贈與對方。

首爾市長朴元淳（右）收到李在明肖像畫。（韓聯社）

馬興瑞與李在明（左）合影。（韓聯社）

首爾市長朴元淳在今年一月曾前往廣東省的深圳訪問；這次馬興瑞省長訪韓，等於是對朴市長訪問的回訪。

5日，在早餐餐敘後，雙方在首爾市政府舉行了「廣東省與首爾市經濟合作備忘錄簽約儀式」。

然後，首爾市和廣東省互相贈送禮物。據韓聯社報導，雙方工作人員一般會就禮物事先進行協調，以免出現太貴重或觸犯規定的禮物。在該會晤前一天，廣東省代表團表示，他們準備的是「一份可以令人驚喜的禮物」，不方便事先告知。所以，這份禮物是在馬興瑞省長親手交給朴元淳市長時才揭曉。

中方已經鄭重道歉

據了解，這一禮物是廣東省為朴市長特別準備的一幅畫像。

然而，讓人尷尬的是，畫像裡的人物並不是朴元淳本人，而是韓國京畿道知事李在明。接過該畫像的朴市長很大度的開懷大笑，站在一旁的馬省長在莫名其妙的表情之後，很快也意識到了畫像出錯。

據首爾市方面透露，中方在活動結束後發現送錯禮物，已鄭重道歉，並且取回了這幅肖像畫。

（韓聯社、自由亞洲電台）