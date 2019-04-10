國台辦：賴清德以一己之私　玩「台獨」之火十分危險

台灣前行政院長賴清德早前表示，台灣已是「主權獨立國家」，不需要宣布獨立，又指主張獨立的人，才是捍衛台灣的人。 對此，大陸國台辦今日在例行記者會上回應，直斥賴清德顛倒黑白，玩「台獨」之火十分危險。

國台辦斥責賴清德台獨言論「顛倒黑白」。（中央社）

國台辦發言人馬曉光指，賴清德有關言論完全是顛倒黑白。「我們已經多次就他頑固堅持台獨立場，公然發表台獨言論進行過駁斥。如果他繼續以一己之私，玩台獨之火，是十分危險的。」

馬曉光重申，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，永遠不可能從祖國分裂出去，搞台獨分裂只會給台灣同胞帶來災難。

就解放軍軍機飛越海峽中線一事，馬曉光指出，這是解放軍年度內安排的正常訓練計劃。他又稱蔡英文表示會「第一時間驅離」的說法是「口出狂言」，只能說明她內心的「色厲內荏」，「我們也要告訴她，不要玩火，想都不要想。」

針對最近有日本傳媒以連載的方式揭露李登輝秘錄，提到在90年代包括有「神秘電話」、「秘密溝通管道」等。馬曉光對此回應稱，他不了解這件事，但關於兩岸之間的接觸、聯繫和溝通談判，「我們的立場是一貫的、也是明確的，應該在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上來進行。」