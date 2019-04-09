【2020大選】蔡英文提「初選必敗論」　賴清德駁：歸咎初選不客觀

台灣總統蔡英文競選連任，但在民進黨內提名面臨前行政院長賴清德挑戰，民進黨啟動初選作業，協調期將於4月12日截止。 賴清德9日（周二）下午舉行記者會首度表示，他登記初選時已公開表明，如果蔡英文贏得初選，他會全心全力支持蔡英文，他希望如果他贏得初選，蔡英文也表達同樣態度，這樣團結合作就能打贏明年的總統大選。 賴清德又回應蔡英文的「初選必敗論」，稱其言論不客觀。

賴清德表示，他希望如果他贏得初選，蔡英文也會表達對他的支持，這樣團結合作就能打贏明年的總統大選。（資料圖片/中央社）

賴清德說，他登記初選完全是因為看到民進黨的困境及台灣局勢險峻，不是為了個人，更不是為了派系，完完全全為了台灣，他會進行一場典範級的君子之爭，超越派系也超越個人。

對於外界質疑若賴清德贏得初選，可能會產生憲政空窗期。賴清德回應稱，現任總統任期有法律保障，憲法也針對總統職權有完整保障，不會因為現任總統沒有得到提名而陷入空窗期。如果他贏得總統初選，他不會干預蔡英文的職權，也會尊重行政院長蘇貞昌的職權。

蔡英文在同日上午召開記者會，提到「初選必敗論」，指民進黨在初選若發生競爭，在大選中必敗。賴清德回應稱，民進黨在2008年和2012年總統大選中敗選有很多主客觀因素，把所有責任歸咎初選，並不客觀。

（綜合報道）