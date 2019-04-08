【2020大選】蔡賴會後：賴清德強調走完初選　蔡英文提現任優先

卓榮泰表示，會談進行約一個多小時。蔡英文與賴清德分別各自表達清楚的想法和立場。除卓榮泰參與這次會面外，尚有總統府秘書長陳菊、民進黨立法院黨團總召柯建銘出席。至於談話內容，卓榮泰說，按例不予轉述，期待後續發展。

蔡英文和賴清德8日下午已見面 ，賴清德晚間受訪時表示，堅定走完初選決心不變。（中央社）

賴清德晚間出席哈佛校友會後受訪指出，他在蔡賴會過程中再次表達希望能夠好好地把初選走完，他對土地、國家人民的使命感沒有改變，堅定走完初選程序的原則與決心也沒有改變。

媒體追問「蔡總統有接受嗎？」賴清德只說，「這是黨中央召集的，所有的事情尊重黨中央對外說明」。

蔡英文晚間則透過LINE官方帳號，提到「現任優先」。她強調，現在的台灣正在關鍵的時刻，也面臨著更大的挑戰，「但我們從未退卻，她也要請所有的辣台派一起，繼續守護台灣的民主，捍衛台灣的自由。為了台灣，只要團結一心，我們會贏！」

依照日前通過的民進黨初選辦法，12日協調期截止後，13及14日舉行電視政見發表會，隨後民調決勝負。

聯合新聞報道指出，最近有支持者向民進黨內建議再延長協調期，待國民黨總統候選人出爐後再進行民意調查，這樣一來既不改變原本的初選辦法，也可讓雙方不要馬上撕破臉，若負責協調的五人小組也認為此方向可行，可能會於後天民進黨中執會提出，再由所有中執委討論。不過所有意見都必須經由蔡賴雙方同意，才有可能繼續走下去。