中國外交部：美國一直阻撓外太空非武器化　可能誘發外空軍備競賽

美國早前批評中國和俄羅斯發展太空軍事能力，包括開發能瞄準與摧毀美國衛星的激光武器，以挑戰美國在太空領域的主導地位。對此，中國外交部發言人陸慷表示，美國才是一直阻撓外空（按：外太空）非武器化，更可能誘發外空軍備競賽。

去年年底，美國總統特朗普（Donald Trump）向國防部下令，要求成立太空指揮部，為設立太空部隊踏出重要一步。（資料圖片）

陸慷在今日的外交部例行記者會上表示，外空是全人類共同的資產，應當用於和平目的。中方一直主張和平利用外空，堅決反對外空武器化，而且很長一段時間以來，在包括裁談會這樣的多邊場合，中國和俄羅斯以及國際社會絕大多數成員一直主張通過談判，締結防止外空武器化的國際法律文書。

陸慷指，這項努力那麼多年來卻因為「一個國家」的阻撓而一直受挫，那就是美國。近一段時間以來，美國將外空定性為作戰疆域，美國宣布組建獨立的外空部隊，美國計劃將反導系統部署在外空，而且美國還長期堅持進行外空戰演習。這些不僅會逐步導致外空的武器化、戰場化，是這些危險日益變成現實，而且確實也可能誘發外空的軍備競賽。

陸慷強調，如果美方真正關心外空安全和非武器化，就應該停止上述行徑，並且真正加入到包括中國和俄羅斯在內的國際社會絕大多數成員中來，共同努力推進外空的非武器化，使外空真正用於和平目的。