【版權黑洞】圖片標註毛澤東為「獨裁者」　視覺中國遭關閉整改

內地圖片供應商「視覺中國」將人類首張黑洞照片列為「版權所有」的編輯圖片，引發爭議。歐洲南方天文台（The European Southern Observatory，以下簡稱ESO）對此回應稱，他們從未將圖片版權轉讓給任何其他個人或組織，且視覺中國從未就黑洞圖片聯繫過ESO，視覺中國的這種版權主張不合法。

視覺中國其後又被發現將中國國旗、國徽等照片標註版權，遭到共青團「點名批評」，由此陷入輿論危機。有網民更發現，視覺中國違規使用中共前領導人毛澤東圖片，並在標籤位置上標註了「獨裁者」。

對此，天津網信辦周四（11日）約談視覺中國負責人，責令其全面徹底整改網站。該網站目前已無法打開。