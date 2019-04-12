【版權黑洞】圖片標註毛澤東為「獨裁者」　視覺中國遭關閉整改

內地圖片供應商「視覺中國」將人類首張黑洞照片列為「版權所有」的編輯圖片，引發爭議。歐洲南方天文台（The European Southern Observatory，以下簡稱ESO）對此回應稱，他們從未將圖片版權轉讓給任何其他個人或組織，且視覺中國從未就黑洞圖片聯繫過ESO，視覺中國的這種版權主張不合法。
視覺中國其後又被發現將中國國旗、國徽等照片標註版權，遭到共青團「點名批評」，由此陷入輿論危機。有網民更發現，視覺中國違規使用中共前領導人毛澤東圖片，並在標籤位置上標註了「獨裁者」。
對此，天津網信辦周四（11日）約談視覺中國負責人，責令其全面徹底整改網站。該網站目前已無法打開。
有網民發現視覺中國網站在一張天安門照片上標記了「獨裁者」，照片上有毛澤東畫像。（網絡圖片）
網信辦：視覺中國標註敏感有害信息
周五（12日）淩晨，天津網信辦通過官方微信發布消息稱， 經查，視覺中國網站（vcg.com）在其發布的多張圖片中刊發敏感有害信息標註，引起網上大量轉發，破壞網路生態，造成惡劣影響，違反了《網路安全法》《互聯網信息服務管理辦法》有關規定。
天津網信辦約談網站負責人，責令網站採取措施消除惡劣影響，從嚴處理相關責任人，同時要求網站加強內容審核管理和編輯人員培訓，杜絕類似問題再發生。
視覺中國網站目前無法打開，被責令全面整改。
視覺中國：網站暫停服務 履行整改工作
而視覺中國12日淩晨則發布官方致歉信，表示目前公司已採取措施對不合規圖片全部下線處理，並根據相關法律法規自願關閉網站開展整改，進一步強化企業自律，強化制度建設，提升內容審核的品質，避免類似情況再次發生。
至12日早上，視覺中國再發布《關於公司網站暫停服務的公告》稱，截至目前，公司尚不能準確預計整改完成並恢復服務的時間，正在積極、認真履行整改工作，將另行公告網站恢復服務的具體時間。
據悉，視覺中國A股12早上開市後亦瞬即跌停，封單超過40萬手。
「視覺中國」將人類首張黑洞照片列為「版權所有」的編輯圖片，引發爭議。（資料圖片）
國家版權局：圖片版權保護納入專項行動
此外，國家版權局旗下微信公號「國家版權」12日也發文稱，觀察到「黑洞照片」版權問題引發關注。版權局重視圖片版權保護，依法維護著作權人合法權益。要求各圖片公司要健全版權管理機制，規範版權運營，合法合理維權，不得濫用權利。版權局將把圖片版權保護納入即將開展的「劍網2019」專項行動，以規範圖片市場版權秩序。
（綜合報道）