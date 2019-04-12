視覺中國版權爭議引整頓風暴　內地三大商業圖片網站悉數關閉

內地最大商業圖片平台「視覺中國」聲稱擁有黑洞相片版權後引發爭議，其後又被揭發將國旗、國徽圖片標註版權，陷入輿論危機。該網站目前被責令全面整改關閉。 至今天（12日）早上，整頓風波疑似擴展到圖片版權領域，內地另外兩家商業圖片網站全景（www.quanjing.com）和東方IC（dfic.cn）也一度關閉網站。其中東方IC目前已恢復服務，全景仍未能打開。

內地商業圖片平台「全景」網站目前無法打開。

據內媒報道，全景對此回應稱，網站正在技術維護，已經購買圖片的使用者暫時無法正常下載，預計今天之內可以恢復。

東方IC則表示，今天早上將舊網（dfic.cn）關閉，導致舊網無法打開。而舊網站升級到新網站的系統升級是從去年開始的，「我們的溝通群組裏有通知為證」，現在搜索舊網站已經會自動跳轉到新網站。

據悉，目前視覺中國、全景、東方IC是國內排名前三的商業圖片庫平台，這三家和台灣的達志圖庫、新華圖片社一起包攬了中國圖片市場70%的市場份額。

「全景」同樣被揭發網站出售大量與國旗、國徽有關的圖片，以此牟利。（網絡圖片）

據報道，在東方IC網站和全景的網站上，同樣存在大量與國旗、國徽有關的圖片。其中東方IC將這些圖片列為「免版稅RF (Royalty-Free)圖片」。RF圖像產品只供購買者自己使用，不可以轉讓或再次出售，也不能被被買斷獨家使用權。全景網則將國旗圖片據尺寸分為S、M、L、XL型號，其中明確寫著「廣告用途並包含標準授權所有用途」，最高售價達3000元人民幣一年。

而內地《國旗法》中明確規定，國旗及其圖案不得用作商標和廣告，《國徽法》中也規定，國徽及其圖案不得用於商標和廣告。

此外，全景亦同時被揭發違規使用前國家領導人的肖像。全景一開始稱正常售賣圖片均擁有版權，但後承認平台上的領導人肖像等圖片沒有版權。有律師表示，沒有所有權而進行銷售，是違法行為。

（每日經濟網、財經網、新浪財經）