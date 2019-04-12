涉發布違法違規圖片　天津網信辦進駐視覺中國督導整改

內地最大商業圖片網站「視覺中國」因一張黑洞照片陷入版權風波，繼而陷入輿論危機，包括將中國國旗、國徽等照片標註版權和在中共領導人照片上標註「獨裁者」。 天津網信辦繼周四（11日）約談視覺中國負責人並責令其全面整改網站後，周五（12日）再發布消息稱，將成立工作督導組進駐視覺中國網站，指導督促整改工作。

有網民發現視覺中國網站在一張天安門照片上標記了「獨裁者」，照片上有毛澤東畫像。（網絡圖片）

根據「網信天津」微信公號12日消息，針對視覺中國網站發布違法違規圖片信息的情況，天津市網信辦依法約談網站負責人，要求網站切實履行主體責任，全面清查歷史存量信息，嚴肅處理相關責任人，依法辦網、依法經營，切實杜絕類似問題再次發生。

消息指，天津市網信辦已成立工作督導組進駐視覺中國網站，就存量信息、日誌留存、信息審核、信息安全管理、值班巡查、應急處置、技術保障等方面進行督導檢查，對相關問題隱患提出具體整改意見並指導督促公司整改，對失職工作人員提出處理意見，確保整改工作落地見效，不走過場。

同時，針對近期圖片類有害信息多發的情況，天津市網信辦已啟動「屬地圖片類違法違規信息清理整治」專項行動，對各網站、各環節的圖片類有害信息進行集中排查清理，進一步清朗網路空間。

視覺中國遭天津網信辦約談後，被責令全面整改網站，目前該網站已暫停服務。（微信公號「網信天津」）

視覺中國12日淩晨則發布官方致歉信，表示目前公司已採取措施對不合規圖片全部下線處理，並根據相關法律法規自願關閉網站開展整改。至12日早上，視覺中國再發布《關於公司網站暫停服務的公告》稱，公司正在積極、認真履行整改工作，將另行公告網站恢復服務的具體時間。

（綜合報道）