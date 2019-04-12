視覺中國「自願關閉」網站整改　內媒：或構成違約　客戶可提訴訟

內地最大商業圖片平台「視覺中國」聲稱擁有黑洞相片版權後引發爭議，其後又被揭發將國旗、國徽圖片標註版權，陷入輿論危機。網站在周四（11日）發聲明道歉，同時宣布「自願關閉網站開展整改」。截至目前，網站仍然無法登錄。 有內地傳媒認為，視覺中國此舉或面臨更大風險，單方面停止服務，與其簽約的客戶可根據協議提起訴訟，要求認定違約。

據《中國經濟報》報道，事發後不少新聞從業者均直言工作大受影響。由於網站突然關閉，無法正常下載圖片配發，媒體不得不臨時尋找新的供應商，增外額外支出之餘，亦影響正常採編流程。

視覺中國被揭發有問題後發聲明道歉，同時宣布「自願關閉網站開展整改」。（微博）

報道指，按照一般圖片服務類協議模式，「作為服務提供方，只有在戰爭、洪水、地震等不可抗力下，其停止服務的行為才能被協議接受」，未經雙方約定的「自願關閉」不在此列，是故有關方面可以根據協議發起訴訟。

報道更引述北京京師律師事務所律師許浩指出，未經對方當事人同意擅自變更合同，不履行合同約定的義務，即屬於違約，需要承擔法律責任，「視覺中國突然關閉網站，導致與其簽約的機構無法獲取圖片，且未提前告知機構，也未經機構同意，那麼此舉涉嫌構成合同違約。」

（中國經營報）