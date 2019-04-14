華融高層被妻舉報涉貪受賄擁60名情人　當事人首回應：沒有的事

中國華融資產管理股份有限公司（下簡稱「華融」）發展研究部高級經理黃新本月8日被其妻子實名舉報涉貪受賄、擁有60多名情人，且每次均花費達3000元（人民幣，下同）「巨資」嫖娼，又以親人名義開辦多家公司，他直接參與經營。 黃新透過傳媒首度回應事件，他否認相關指控，直言非法經商、婚外情等都是「沒有的事」。

自稱是黃新妻子萬莉莉的女子，在網上發布舉報自拍影片。（網上圖片）

針對妻子萬莉莉關於房產、非法經商、婚外情等指控，黃新向內媒《新京報》稱，「沒有的事」。他說，房子是多年前和親戚合買的，公司也是親戚開的他幫過忙。

值得一提的是，在4月8日的自拍影片舉報之前，萬莉莉也曾在3月中旬在網絡上對黃新公開舉報。而對於此前的舉報，黃新曾表示，妻子造謠說其養情人、生活腐化，他已經聘請律師維權。

就黃新利用親人名義開辦公司並直接參與經營的指控，黃新二姐黃玉潔的兒子陳靂稱，黃新沒有佔所舉報公司的任何股份，也沒有擔任任何職務。舉報內容基本都不屬實。陳靂又指，萬莉莉和黃新結婚「別有目的」，「所以她炮製了那些舉報材料」。

黃新首次公開回應事件。（網上圖片）

華融：一經查實決不姑息

早前報道，萬莉莉在網上發布舉報自拍影片，聲稱黃新涉嫌違反政治紀律和政治規矩，貪污受賄、擁有情人60多名並且花巨資嫖娼，每次3000元，有多處非法所得房產登記在他二姐和四姐名下，黃新還用他二姐、四姐及外甥的名義開辦多家公司，黃新直接參與經營。

華融事後回應稱，核查工作目前正在進行中。一經查實，公司將依紀依規嚴肅處理，決不姑息。「中國華融將持續保持正風肅紀的高壓態勢，堅持對違法違規違紀問題『零容忍』，全力建設風清氣正的新華融。」