優圖佳視被指熱衷訴訟　高峰期每日涉32宗侵權官司宣判

視覺中國黑洞版權事件爆出了不為大眾所了解的版權交易市場中灰色產業，而且越爆越多，近日另外一家圖片公司「優圖佳視」亦被指熱衷於控告用戶侵權。 僅在2018年，該公司的訴訟量甚至比視覺中國還多出100多件，達到了3541件，其中在去年11及12月，優圖佳視涉及的訴訟宣判案件最多，每日平均有32宗。

優圖佳視涉及非常多的訴訟案，大部份都是原告指控他人侵權。(網站截圖)

據《北京青年報》記者在「企查查」（網上查詢企業信息工具）上查詢到優圖佳視9140條有關法律訴訟的內容。其中，裁判文書5000餘條、開庭公告2970條、立案信息1128條。在裁判文書中，該公司為原告的文書佔了96.22%。開庭公告顯示，其尚未審理訴訟的開庭時間排到了今年6月。這些公司、機構無大部份被優圖佳視控告侵權。在涉及優圖佳視的訴訟中，著作權權屬、侵權糾紛4386件，侵害作品信息網絡傳播權糾紛2240件。這些官司大部分都被優圖影像打贏或達成庭外調解。

記者又發現，優圖佳視去年的訴訟最為密集，比視覺中國還多打了100餘場官司，全年裁判文書量達到3541件，平均每天10件。而當年最後兩個月，優圖佳視就有1933起訴訟宣判，平均每天近32場。

優圖佳視的圖庫被指不用註冊會員也能下載，網站中也沒有標明價錢。(網站截圖)

央視網、上海市政府成被告 訴訟打遍20餘省

優圖佳視控告的對象有各種媒體，也有公立、私立醫院，有阿里巴巴這樣的電商，也有58同城這類的網絡平台，還有旅行社、裝修公司、投資公司、房地產經紀公司、印刷公司、鋁業公司、網絡科技公司、會展公司以及教育機構等等。被告名單涉及佛山市中山醫院、央視網、海外網、廣東電網、途牛國際旅行社、中青旅，以及上海市長寧區人民政府、北京市大興區旅游委、中國城市規劃設計研究院等。

除了行業多，優圖佳視的官司也幾乎打遍了大半個中國，尤其以北京、廣東兩地最多。

曾經被優圖佳視提控的人士在網站上成立了「受害者聯盟」。(網站截圖)

索賠金額是市價十倍以上 受害者組網上聯盟

很多被告都是在收到法院傳票時才得知自己侵權。網上有一個「優圖佳視受害者聯盟」，一些被起訴的網友在稱「小公司小職員被起訴，慌得不行」。亦有網友稱想以市場價與優圖佳視庭外和解，但是被對方拒絕。而且優圖佳視索取的賠償往往高於市價，多份裁判文書中，優圖佳視要求單張照片的賠償金額為6000元到10000元人民幣，但目前市場上一張付費圖片的價格在200元到800元之間，一張用作雜誌封面的圖片才賣到1000元。

另外，優圖佳視網站卻沒有圖片報價或銷售的聯絡方式，只留有公司電話和法務電話。北青報記者曾撥打公司電話，但無人接聽。優圖佳視網站雖然在首頁有版權聲明，但是網站上所有的圖片均沒有任何水印。甚至不註冊成會員，任意一張圖片都可以隨時被下載。

（澎湃新聞）