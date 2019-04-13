【視覺中國】官媒：碰瓷式維權涉違法　亨特利遭濫用照片將提告

黑洞照片意外令視覺中國深陷危機，如今網站已關閉整改，同時被網信部門成立督導組進駐檢查。 不僅在國內被群起而攻之，視覺中國更「揚威海外」，被有「桌球皇帝」之稱的英國桌球手亨特利（Stephen Hendry）透過官方微博發文批評「不要臉」，濫用其照片，表明將會提起訴訟。 官媒《人民網》發表署名評論文章，敦促要對視覺中國予以嚴厲打擊，稱其為人詬病的「碰瓷式維權」，深層次來看是「已經超越正常維權的邊界，進入到『未經批准，擅自從事著作權集體管理活動』的違法領域」。

天津網信部門成立督導組進駐視覺中國檢查。（微博）

文章表示，從媒體披露的資料可以證實，視覺中國實際上有從事以下活動，分別為「通過網絡平台等技術手段，收集、獲取不特定權利人的著作權許可，以自己的名義對作品的使用者提供著作權使用許可並向使用者收取使用費」、「對未取得其授權許可使用作品的單位和個人發起大量的涉及著作權的維權訴訟」，以及「對外聲稱其獲取的使用費是為了轉付給權利人或者已經提前向權利人支付」。

文章認為，上述活動均完全符合中國法律所規定的「著作權集體管理活動的四項特徵」，應被認定有從事「著作權集體管理活動」。然而，視覺中國卻不是國家依法批准設立的著作權集體管理組織，「屬於未經批任，擅自從事著作權集體管理活動」。

亨特利怒斥視覺中國濫用其照片，將提出訴訟。（資料圖片／林若勤攝）

亨特利表明將會提起訴訟。（網頁截圖）

文章指，著作權集體管理涉及作品的保護和利用，直接關係到作者權益、行業發展、作品繁榮和使用者權益，「一舉一動均牽涉到社會公共利益，必須由國家專門立法、專門監管」，故此未經批准擅自從事著作權集體管理活動，除了要被取締外，更應要被追究刑事責任，「這些違法行為不僅嚴重破壞了國家著作權管理秩序，還擾亂了行業健康發展秩序，客觀上降低了社會公眾對著作權保護工作的評價，社會危害性十分明顯，應當依法嚴厲打擊。」

（人民網）