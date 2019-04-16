江蘇高郵26天連拆5911座土地廟　稱「移風易俗」遏制攀比風氣

江蘇省高郵市在全市範圍內開展清拆土地廟工作，僅僅26天就拆毀全市5911座土地廟，事件引發網友關注，批評當地「一刀切」做法。 市政府部門回應指，市內的土地廟濫建問題嚴重，而且有人爭相建造豪華廟宇引發攀比風氣，整治是為了移民易俗。

江蘇高郵全市近6000間違規土地廟，不足一個月就被全部拆除。(高郵市人民政府官網)

江蘇省委機關報《新華日報》4月9日指，通過與宗教民俗專家座談和廣泛開展宣傳引導，高郵制訂了詳細的整治拆除方案，僅用26天的時間，就將全市5911座違規土地廟全部拆除，佔地面積72,680平方米，建築佔地39,521平方米。

事件引發網友熱議，有網友指無法理解政府一刀切的做法：「一方土地養育一方人，高郵號稱歷史文化名城，連土地也沒有的城市還算甚麼歷史名城？」亦有自稱當地市民的網友稱， 每年春節期間，送土地接土地的祭祀活動已成為習俗。

高郵市政府稱，當地土地廟越建越豪華。（高郵市人民政府官網）

高郵市宣傳部回應指，市內土地廟濫建翻建現象嚴重，不僅違規佔地，還引發了攀比風。甘垛鎮副鎮長張美蘭說：「過去的土地廟都是泥造的，後來翻新成磚頭，再到貼瓷磚、大理石。從簡陋到豪華，從三五平方米到十幾平方米，有人光買個銅爐就花了6萬多元，最豪華的土地廟建造費高達48萬元。」

據了解，現時每座土地廟都有20戶至30戶人家日常上香，每月初一、十五，高郵鄉間總是煙霧繚繞。有的土地廟建在小區附近，祭拜香火嚴重影響附近居民的生活。

當局指拆除土地廟所騰出的土地，農村地區將用於復墾植樹，城市地區則用於市民公共空間的建設。張美蘭稱，在實施土地廟問題整治工作前，已與相關部門溝通，對方表示，「土地廟主要屬於民間信仰，與宗教沒有直接關聯」。

（綜合報道）