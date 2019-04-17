澳門中聯辦主任傅自應晤宋楚瑜　重提「一國兩制」與和平統一

親民黨主席宋楚瑜昨（16日）晚抵達澳門，在「新竹苑」迎賓館會見傅自應。 兩人在會晤中重提重提「一國兩制」與和平統一。傅自應表示，希望親民黨為推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程而共同努力。

澳門中聯辦主任傅自應（右）晤宋楚瑜（左）。（澳門中聯辦官網）

澳門中聯辦昨晚發出新聞稿交代雙方會面情況。傅自應表示，澳門回歸祖國20年來，「一國兩制」實踐取得了令人矚目的成就，澳門社會安定，經濟繁榮，居民的生活幸福指數不斷提高。他強調，澳門作為單獨關稅區，正深度參與粵港澳大灣區建設這一國家戰略，「面對處於國家改革開放最前沿、最具經濟活力的大灣區，台灣不要旁觀缺席，而應當抓住機遇、積極參與，共同分享大灣區建設釋放的龐大紅利。」

傅自應又對宋楚瑜和親民黨在推動兩岸關係實現歷史性轉折中所發揮的重要作用表示讚賞，希望親民黨堅持體現一個中國原則的「九二共識」，繼續堅決反對「台獨」，同台灣各界人士一道，共擔民族大義，為推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程而共同努力。

新聞稿在文末引述宋楚瑜表示，親民黨訪問團此次到粵港澳大灣區參觀考察，目的是探索機會，加強合作。看了港珠澳大橋後深有感觸，「一橋跨連三地通，兩岸同心一家親」；又指親民黨堅持兩岸同屬一中，反對「台獨」，追求兩岸和平，「兩岸同胞要對實現中華民族偉大復興充滿信心。」