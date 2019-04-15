王志民中聯辦會見宋楚瑜：大灣區在深化兩岸關係中扮演重要角色

台灣親民黨主席宋楚瑜今日訪港，他下午與中聯辦主任王志民會面。 中聯辦在會後發新聞稿，引述王志民指處理有關涉台事務是香港中聯辦的五項職能之一。

王志民今日（15日）下午與台灣親民黨主席宋楚瑜會面。（中聯辦網站圖片）

王志民連同副主任陳冬等歡迎宋楚瑜一行，又讚賞宋楚瑜和親民黨在推動兩岸關係實現歷史性轉折中發揮的重要作用，期盼引領更多台灣的有識之士，為推動新時代兩岸關係新發展做出更大貢獻。

王志民表示，處理有關涉台事務是香港中聯辦的五項職能之一，中聯辦歡迎台灣朋友到訪，並熱忱為廣大台胞服務。

王志民亦向宋楚瑜介紹香港回歸22年來的發展形勢，指出粵港澳大灣區建設既為香港提供優惠政策，亦是台灣優勢產業和人才大展身手的舞台，並為台灣優質產品提供廣闊的市場，在深化兩岸融合發展中扮演越來越重要的角色。王志民又歡迎宋楚瑜帶領更多的台灣朋友來港交流，共同分享粵港澳大灣區建設發展帶來的機遇。

宋楚瑜明天轉到澳門訪問

據隨同宋楚瑜參訪的人士透露，此行以經貿為主，不涉及政治。宋楚瑜想透過今次訪問，試着幫助台灣找尋經濟活路。他明天（16日）將會轉往澳門，繼而到大陸珠海、中山、佛山、廣州、東莞和深圳訪問。