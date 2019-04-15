台灣親民黨主席宋楚瑜抵港訪問　將會見中聯辦官員

台灣親民黨主席宋楚瑜今天（15日）中午率團抵港訪問，獲港府安排走貴賓通道，中聯辦台灣事務部部長楊流昌到機場迎接。 宋楚瑜向現場採訪記者透露，已安排與中聯辦官員會晤，但沒有說明具體詳情，包括會晤人員及地點。他又說，唯有彼此溝通，才是化解誤解非常重要的方法。

宋楚瑜（左）率團抵港訪問，中聯辦台灣事務部部長楊流昌（右）接機。（中央社）

據台媒此前報道，宋楚瑜啟程來港前被問到是否會去中聯辦，他當時表示「客隨主便」。報道指，訪問團成員包括台灣工業區理事長秦嘉鴻，以及財經、醫學、水利等領域的專家學者。

據隨團參訪人士透露，宋楚瑜此行定調以經貿為主，不會涉及政治。宋楚瑜想透過今次訪問，試着幫助台灣找尋機會，替台灣的經濟找活路。

宋楚瑜明天（16日）將會轉往澳門，繼而到大陸珠海、中山、佛山、廣州、東莞和深圳訪問。按照親民黨方面公布的行程，訪問團在港澳的活動是就港澳在粵港澳大灣區建設的發展規劃進行會談。

宋楚瑜曾分別在2000年、2012年和2016年參選總統，三次皆落選。（聯合新聞網）

宋楚瑜現年77歲，1979年至1984年擔任前行政院長蔣經國的秘書，後升任新聞局長。他於1994年當選台灣省省長，任期4年；2016及2017年在亞太經合組織（APEC）峰會上擔任台灣代表。

宋楚瑜曾於2000年、2012年及2016年3度參選總統。此次訪問港澳及大陸，與高雄市長韓國瑜此前行程相似度高，引發外界猜想他是否準備再度挑戰總統寶座。

（綜合報道）