汪洋河南調研宗教工作：引導信眾自覺抵制違規違法活動

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋近日在河南調研宗教工作。他強調，要加強和改進黨對宗教工作的領導，健全工作機制，夯實基層基礎，切實解決不願管、不敢管、不會管的問題，努力把廣大宗教界人士和信教群眾團結在黨和政府周圍。 汪洋還指出，要引導群眾理性看待宗教信仰，自覺抵制各種利用宗教進行的違規違法活動，要積極探索宗教中國化的有效途徑。

汪洋在河南蘭考縣奧吉特生物科技股份有限公司調研。（新華社）

15日至17日，汪洋先後到開封、周口、鄭州等地，深入農村基層和宗教活動場所瞭解情況，並主持召開座談會，聽取宗教界人士的意見建議。

汪洋充分肯定河南貫徹落實黨中央關於新形勢下宗教工作決策部署取得的成績。他指出，宗教工作在黨和國家工作全域中具有特殊重要性。

他表示，各級黨委要提高政治站位，堅持底線思維，充實宗教工作力量，壓實工作責任，構建主體在縣、延伸到鄉、落實到村、規範到點的工作網路，確保宗教工作有人抓、有人管。要全面提升基層黨組織的政治功能和服務功能，真心誠意説明群眾解決各種實際困難，豐富群眾精神文化生活，引導群眾理性看待宗教信仰，自覺抵制各種利用宗教進行的違規違法活動。要善於運用法治思維和法治方式開展宗教工作，堅持保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪的原則，針對不同情況和問題採取不同措施，探索更多管根本、管基礎、管長遠的舉措。要積極探索宗教中國化的有效途徑，引導各宗教更好適應我國社會制度、社會道德、社會文化，使宗教中國化既有外在形象、更有實質內容。要支持宗教團體加強自身建設，提升管理宗教內部事務和聯繫服務信教群眾水準，著力辦好宗教院校，注重向基層宗教場所輸送更多合格教職人員，促進各宗教健康有序發展。要總結推廣各地工作中的好經驗好做法，全面提高宗教工作水準。

（新華社）