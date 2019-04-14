【六四30】逾百人無懼風雨長跑悼六四　蔡耀昌：年輕跑手增感鼓舞

今年是六四事件30周年，支聯會今日（14日）舉行一年一度的六四長跑，悼念民運的死難者和聲援中國維權人士。支聯會副主席蔡耀昌表示，今年共有逾100人參加長跑，較往年多，又對參加長跑的年輕人增加感到鼓舞。 早前有報道指，有「黃雀行動」營救者因擔心《逃犯條例》通過而拒絕接受傳媒採訪，蔡耀昌指此報道或已反映修例所衍生的寒蟬效應已經出現，若修例最終在立法會通過，相信香港的人權狀況將大受影響。

支聯會副主席蔡耀昌表示，今年共有逾100人參加長跑，較往年多，又對參加長跑的年輕人增加感到鼓舞。（張浩維攝）

長跑隊部分成員今天早上六時許從尖沙咀鐘樓集合岀發，其後放尖沙咀碼頭乘小輪到灣仔碼頭，再跑到銅鑼灣時代廣場會合長跑大隊，出發跑至中聯辦，共30公里，其中佔中發起人陳健民亦有參與。隊伍期間到香港大學黃克兢樓平台的「國殤之柱」獻花和默哀一分鐘。獻花後，天突然下起大雨，不過仍無阻隊伍向中聯辦進發。

隊伍於下午一時多抵達中聯辦，他們高呼「平反六四，越走越近」、「人民不會忘記」等口號，並把花束插在中聯辦的鐵欄之上。

即將開幕的六四紀念館早前懷疑遭到刑事毁壞，蔡耀昌（右二）指支聯會正努力進行復修工程。（張浩維攝）

蔡耀昌表示，今年共有逾100人參加長跑，較往年多，又對參加長跑的年輕人增多感到鼓舞，歡迎他們加入平反六四的行列。他強調香港是中國境內唯一可合法悼念六四的地方，又指內地有人因「八酒六四」而被判入獄，故在內地面對困難仍悼念六四之時，香港是推動中國民主和平反六四的前哨陣地，不會被政治低氣壓嚇到。

即將開幕的六四紀念館早前懷疑遭到刑事毁壞，蔡耀昌指支聯會正努力進行復修工程，希望仍能在原定的四月底開幕，現階段仍要評估何時可以完成工程。

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有報道指，有「黃雀行動」營救者因擔心《逃犯條例》通過而拒絕接受傳媒採訪，蔡耀昌指此報道或已反映修例所衍生的寒蟬效應已經出現，若修例最終在立法會通過，相信香港的人權狀況將大受影響。他指支聯會呼籲巿民站出來反對修例，又促市民注意《基本法》23條隨時重新來臨。