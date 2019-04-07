六四紀念館遭破壞　支聯會：不被嚇倒　警列刑毀

支聯會早前在旺角覓得單位開設「六四紀念館」，但今日（7日）職員返回紀念館工作時，發現大門鐵閘被打開，鐵門鎖頭不見，牆身10個插座、總電掣和總電掣箱被鹽水淋濕，明顯是遭惡意破壞。支聯會已報警處理，又強調不會被嚇倒，將加強保安，爭取4月26日重開紀念館，「毋忘六四，與港人一起紀念八九民運三十週年」。

支聯會今日發稿，指今早10時左右，工作人員回紀念館工作時，發現大門鐵閘被打開，鐵門鎖頭不見，牆身10個插座、總電掣和總電掣箱被鹽水淋濕，明顯是遭惡意破壞，認為是打壓紀念館重開。

支聯會已報警處理，希望警方早日將惡意破壞人士繩之於法，又強調不會被嚇倒，將加強保安，爭取4月26日重開紀念館，「毋忘六四，與港人一起紀念八九民運三十週年」。

警方接獲報案，指有電掣懷疑被人毀壞，接報到場後，經初步調查，有九個電掣及兩個電箱懷疑被人淋潑液體及一張電腦椅的座墊懷疑被人毀壞。經初步調查，警方將案件列刑事毁壞，交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

支聯會副主席蔡耀昌回覆《香港01》查詢時表示，紀念館剛完成裝修，本來今日到上址放置傢俱，故發現被毀。由於未及安裝閉路電視，未能攝錄事發經過，而除了鎖頭外，暫時未發現有財物損失，對改列盜竊罪感到奇怪。他難以估計案件是否與政治有關，會全面評估損毀及保安安排。

以下為被破壞詳情：