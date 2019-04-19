【2020台灣大選】蔡英文稱對賴清德參選感「意外」　籲民進黨團結

台灣總統蔡英文今天（19日）表示，2020總統大選對台灣人來說，是決定維持現在主權獨立、穩定的現狀或是被迫走上統一進程的分水嶺；對於什麼人具備當總統所需的條件，蔡英文直言：「就是我啦」。 蔡英文亦提及民進黨黨內初選。她表示對賴清德堅持登記選總統感到意外。她對賴清德喊話，應共同努力不要讓支持者太焦慮，她還呼籲民進黨黨內團結，不要「在傷口上撒鹽」。

蔡英文（右）19日一早前往位在新北市三重的綠色 和平廣播電台，接受專訪。（中央社）

蔡英文今天接受綠色和平電台「新聞別晃神」節目專訪。主持人問及2020總統面臨的挑戰，蔡英文說，2020大選，各國都高度重視，中國大陸心裡也有很多盤算，「算是很積極在看台灣這一局」。對台灣人來說，2020是很關鍵的選舉，是決定維持現在主權獨立、穩定的現狀或是被迫走上統一進程的分水嶺。

至於2020年總統所須具備條件，她回應：「當然要像我一樣或者就是我啦。」

蔡英文強調，她從未接受過九二共識，堅持的是台灣人的主權，「從頭到尾都沒變過」。對於中國國家主席習近平今年初提出一國兩制台灣方案，蔡英文表示，台灣必須要花更多時間、精力，與整個國力的凝聚來面對。

台灣前行政院長賴清德（左2）19日上午前往大龍峒保安宮參拜。（中央社）

蔡英文亦談及賴清德登記黨內初選。她表示，對於賴清德的參選，她有些意外。節目主持人問與賴清德是否有合作的可能，蔡英文說，什麼樣的事情都有可能，最重要是，大家要一起打拚。

喊話賴清德「再思考一下」

她表示，她深知基層支持者焦慮，但作為政治人物都有一份自己的責任感，她也要拜託支持者共同來造成一個情勢，讓黨可以團結。

對於賴清德堅持走完初選全程，是否還有團結的可能，蔡英文說，所謂團結就是有些事情是否要堅持到底，在一個團體利益的情況下，是不是可以再思考一下；（民進黨黨內）初選有一個很重要機制就是協調，目前有五人小組在協調。蔡英文表示，希望初選這一局拜託黨與五人小組多花點心力。

對於是否會再與賴清德見面，蔡英文表示，有必要當然可以。

蔡英文3月21日中午前往民進黨中央黨部，登記黨內總統初選。（中央社）

蔡英文還提及，從各自來看，她和賴清德民調上都有些落後的現象，兩人如果合作的話，民調可能有不同情況，2020選舉就會比較希望。

她說，執政如果有傷口的話，如果黨能團結一致傷口會復原，「如果我們自己在傷口上撒鹽，真的復原速度很慢」。

蔡英文解釋，很多人對於執政的步調有些不滿意，有人採取一種批評、批判，甚至攻擊的角度，也有一些人雖然不同意但採取理解的態度。如果大家各自堅持己見覺得自己才是對的，傷口癒合不會太快。

當主持人問是否有話想對賴清德說，蔡英文表示，「我們對支持者都有一份責任，我們應該共同努力讓這一局不要讓支持者太焦慮」。

（中央社）