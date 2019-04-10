【2020台灣大選】台媒指蔡英文或退黨參選　總統府：無意義的揣測

台灣總統府當晚對此回應，指蔡英文已完整說明初選態度，應以蔡英文說法為準，沒有人能幫她代言，外界無意義的揣測和放話應適可而止。

在台灣，民進黨總統初選「蔡賴之爭」持續延燒，總統蔡英文及前行政院長賴清德昨天（9日）更隔空喊話，讓黨內人心惶惶。台灣《風傳媒》昨晚援引蔡陣營人士指出，黨內初選沒有協調空間，蔡英文或考慮離開民進黨。

針對民進黨總統初選是否延後，總統蔡英文9日在總統府召開記者會表示，這一局牽動黨的未來、現在的執政及台灣的未來，黨須有自己的意志與決定，要做什麼決定，希望能跟大家商量，做成的決定，「我們也會尊重 」。（中央社）

對於民進黨舉行總統初選一事，蔡英文昨天呼籲民進黨「必須發揮領導功能」，如果最後勝選才是唯一考量，黨中央就不能只是「辦選務、當裁判」，要保持更大的彈性，來尋求最佳勝選方案。

不過賴清德當天下午則開記者會重申「堅定走完初選程序」，認為民進黨若終止或延後初選程序會對黨造成傷害，盼周三（10日）的民進黨中執會讓初選穩定走下去。

民進黨主席卓榮泰表示，不宜在初選開跑後驟然做出改變。（資料圖片）

卓榮泰：用初選化解黨內紛爭

民進黨主席卓榮泰稍晚亦在黨中央召開記者會，強調「我既然因制度保障而來，就要為保障制度而生」，現行黨內初選制度存在的意義就是化解黨內紛爭，初選制度的演變就是解決內部紛爭、得到社會最大支持，制度可以做調整與修正，然而不宜在初選開跑後驟然做出改變。

卓榮泰記者會結束後，《風傳媒》當晚報道，據蔡陣營人士透露，因賴清德下午發言強硬，完全否定黨內頗有共識的「再延長初選時間」，加上無法從黨主席卓榮泰下午談話感受到迴旋空間，恐逼使蔡英文慎重考慮是否該離開民進黨。

針對風傳媒的報道，總統府發言人黃重諺指出，蔡英文對於初選的態度已經完整說明，應以蔡英文說法為準，沒有人能幫她代言，外界無意義的揣測和放話應適可而止。

（綜合報道）