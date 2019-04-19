【2020台灣大選】吳敦義：徵召韓國瑜參加初選　若無意不勉強

鴻海董事長郭台銘宣布參與國民黨黨內初選，不接受徵召，讓力拱高雄市長韓國瑜選總統的基層與支持者擔心韓國瑜無法出線。 不過國民黨黨主席吳敦義19日接受專訪表示，徵召韓國瑜參加初選，會比較公道。但他之後受訪補充，若韓國瑜明白表示無意參加總統初選，那也不會徵召韓國瑜參選。

吳敦義指出，包括前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、郭台銘，已經有四位表達參與國民黨總統初選，韓國瑜比這四人民調高，要讓最強的人參選，應該要徵召韓國瑜，韓國瑜不太方便主動說要初選，黨徵召他一起參加初選，這樣比較公道。

吳敦義說，不傷黨的立場，又可以用徵召或特邀，讓不方便主動參與的韓讓參與初選，很公平。

吳敦義之後受訪補充，若韓國瑜明白表示無意參加總統初選，那也不會徵召韓國瑜參選。（聯合新聞網）

據聯合新聞報道，但吳敦義之後受訪補充，若韓國瑜明白表示無意參加總統初選，那也不會徵召韓國瑜參選。

吳敦義表示，若韓國瑜沒有意願參與總統初選，卻徵召韓選總統，「那就不公道，那參加初選機制的人就白玩了，那是不可以的」。吳說，參與選舉不管主動被動，一定都要有基本意願，如果完全沒意願不可能勉強。

吳敦義說，他會請黨副主席曾永權盡快安排時間與韓國瑜、新北市前市長朱立倫、立委王金平、前台北縣長周錫瑋與郭台銘會晤，瞭解他們的態度。吳也提到，韓國瑜回台後，也主動講希望能盡快跟吳碰頭，

外界解讀，郭台銘宣布參選後，現在是韓國瑜與郭台銘對撞。吳敦義說，每一個國家選舉也會對撞，民主黨與共和黨不會對撞嗎？但只要是君子對撞那很自然，用民主社會機制，選舉就是這個方法；有民主就有競爭，但競爭只要公正公開公平就OK。

外傳韓國瑜寫信給吳敦義，表達不會參與初選，要黨徵召選總統。吳敦義說，吳沒有接到這個信，也許寫給副主席也說不定。

（ETtoday新聞雲／聯合新聞）