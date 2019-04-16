美眾議院前議長賴恩：北京不放棄武統或是破壞兩岸關係最大因素

今年初卸任美國聯邦眾議院議長一職的賴恩（Paul Ryan），率美國慶賀團赴台參加慶祝台灣關係法40周年的活動。賴恩於16日（周二）出席研討會並發表專題演講。 對於中國大陸軍機、軍艦多次繞台，賴恩稱中國大陸應停止對台灣的軍事脅迫，北京不願放棄武統也許是破壞兩岸關係穩定的最大因素。

賴恩16日出席在台北舉辦的2019年「印太安全對話」研討會。（中央社）

台灣外交部與美國在台協會（AIT）台北辦事處委託財團法人兩岸交流遠景基金會與美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）以「台灣關係法立法40周年紀念：深化台美關係」為題，16日在台北舉辦2019年「印太安全對話」研討會。

賴恩表示，近年來，北京限縮台灣的國際空間，已破壞了現狀。中國大陸的作為包括施壓國際企業稱台灣為中國的一省，引導其他國家終止與台灣的外交關係，以及增加對台的軍事壓力。賴恩又表示，應該用盡所有可能的方法來對抗中國大陸防止台灣在國際社會扮演重要領導角色的意圖。

賴恩指北京不願放棄以武力達成統一目標，也許是破壞兩岸關係穩定的最大因素。（《上報》）

對於中國大陸軍機、軍艦多次繞台，賴恩呼籲這樣的動作應該停止；這樣的舉措不負責任，也破壞數十年來維持和平、穩定發展的基礎。賴恩又認為，北京不願放棄以武力達成統一目標，也許是破壞兩岸關係穩定的最大因素。他說，以和平對話來解決兩岸歧異將是第一個，也是最重要的步驟。因此，他呼籲北京，選擇和平、尊重的道路，恢復與台灣政府對話。

賴恩又重申，美國對台的安全承諾是堅若磐石。

（中央社）