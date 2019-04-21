【國產GPS】中國成功發射第44顆北斗導航衛星　提供更高精度定位

昨日（20日）下午10時41分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功發射第44顆北斗導航衛星。 與此同時，這也是長征三號甲系列火箭100次升空，使之成為中國首個發射次數破百的單一系列火箭。

中國成功發射第44顆北斗導航衛星。（新華社）

此次發射的北斗衛星是北斗三號系統中，首顆運行在距離地面36000公里高度的「傾斜地球同步軌道衛星」。該衛星將與此前發射的18顆「中圓地球軌道衛星」和1顆「地球同步軌道」衛星組網。《央視》形容，這種由中國獨創的三種不同類型軌道衛星的混合星座佈局，既能覆蓋全球，又能夠提供更高精度的定位和導航服務。

長征三號甲系列火箭發射次數破百

另外，此次發射的長征三號乙火箭，是中國長征三號甲系列火箭的其中一員。這也是長征三號甲系列火箭100次升空，標誌著該系列火箭成為中國首個發射次數破百的單一系列火箭。

資料顯示，中國長征三號甲系列火箭包括長三甲、長三乙、長三丙三種大型低溫液體運載火箭，目前中國高軌發射任務，比如「嫦娥」、「北斗」、「風雲」等航天器都是由長三甲系列火箭完成，是中國目前發射次數最多、成功率最高的火箭系列。此次發射成功，長三甲系列火箭的發射成功率達到98%，央視形容為「處於世界領先水平」。