【海上閱艦式】傳「亞洲最強戰艦」登場　《戰狼2》原型艦長掌舵

周二（23日）是解放軍海軍建軍70周年，屆時將在青島外海舉行海上閱艦式，包括航母遼寧號、新型核潛艇及驅逐艦等32艘艦艇及39架戰機登場。有傳被稱為「亞洲最強戰艦」的055型導彈驅逐艦（下簡稱「055艦」），亦有望參加檢閱。 官媒透露，首艘「055艦」的艦長是054A型導彈護衛艦「臨沂艦」的前艦長高克。2015年3月，他率領「臨沂艦」執行也門撤僑任務，其事跡後被改篇為電影《戰狼2》。

055艦是中國第一款萬噸級驅逐艦，首艦於2017年6月28日下水。（資料圖片）

解放軍海軍副司令員邱延鵬昨日（20日）宣布，中國海軍新型主戰艦機將參加海上閱兵，參閱包括航母、新型核潛艇、驅逐艦、戰機等，受閱艦艇32艘，受閱戰機39架。雖然邱延鵬未有進一步說明參加的艦艇類型，但被稱為「亞洲最強戰艦」的055艦相信有望登場。

今年3月底，一艘055艦被拍攝到進駐青島古鎮口軍港，與遼寧艦停泊在同一碼頭，分析認為是為本次閱艦式做準備。更有傳首艘055艦已被命名為「南昌艦」，即將服役。

資料顯示，055艦是中國第一款萬噸級驅逐艦，首艦於2017年6月28日下水，另有3艘先後在2018年分別完成下水。055艦被認為是目前亞洲綜合作戰能力最強的驅逐艦，配備新型防空、反導彈、反艦、反潛武器，具防空反導彈和對海打擊能力，也是解放軍海軍首艘具備「全隱身能力」水面艦艇。分析認為，055艦可以執行多重任務，包括防空反導、反潛、電子戰、攻擊敵艦和沿岸目標等，但其最重要的任務是在遠海為航母護航。

首艘055艦艦長是「臨沂艦」前艦長高克。（資料圖片）

率臨沂艦完成也門撤僑任務

首艘055艦下水接近兩年，官媒《新華社》近日刊文〈人民海軍一批年輕指揮員在海上歷練成長〉，透露首艘055艦艦長是「臨沂艦」前艦長高克。他擁有包括航母在內的7種艦型艦艇工作經歷，接受過航空兵專業培訓，曾執行過中俄聯演、亞丁灣護航等20多項重大任務。2012年11月，054A型導彈護衛艦臨沂艦入列，高克被任命為首任艦長。

2015年3月，正執行第19批亞丁灣護航任務的臨沂艦緊急受命執行也門撤僑任務。當時，高克率領臨沂艦，九天之內3進也門，成功將163名中國人以及13個國家269名公民安全護送至吉布提港。其事跡後被改編成電影《戰狼2》。