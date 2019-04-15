視覺中國版權爭議未解決　官媒籲主流媒體組建聯盟進軍圖片市場

視覺中國因為黑洞照片的事件，被批評是版權霸權。網站已關閉整改，同時被網信部門成立督導組進駐檢查。 在版權爭議持續之際，官方人民網發表評論文章，提出四點倡議，呼籲主流媒體要有擔當，淨化市場亂象。

人民網聲稱旗下的人民圖片網擁有註冊攝影師超過15000人。(網上圖片)

4月14日，人民網發布題為《淨化版權市場 主流媒體要有擔當》，向全國黨報、黨刊、黨台、黨網發出四點倡議，包括全國主流媒體應盡快在圖片採編、使用和版權交易等方面建立合作聯盟；探索新機制新模式，透過圖片大數據採集、存儲、共享，為主流媒體提供便捷高效的圖片管理服務系統；積極引導圖片版權交易市場的規範良性發展，讓著作權人、版權持有人有尊嚴地創收增收；同時亦希望把擁有大量優質圖片資源的機構平台有效組織起來，擴大主流價值影響力版圖，令整個圖片版權交易市場得以健康發展。

人民網聲稱，旗下的「人民圖片網」願與其他媒體攜手探索。公開資料顯示，人民網在2007年成立了人民圖片網，目前人民圖片網擁有註冊攝影師超過15000人，日入庫圖片2000餘張。人民圖片網一方面負責向人民日報各版面及人民日報社所屬子報、子刊提供新聞圖片，一方面也為全國各類媒體及機構提供即時新聞照片和資料圖片。