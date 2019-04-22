【劉強東涉性侵】劇情大反轉　視頻顯示女方主動挽臂邀請進房間　

京東創始人劉強東性侵案目前已有最新進展。今天（22日），二條疑似劉強東性侵案公寓監控視頻首度曝光。對此視頻的真實性，劉強東代理律師陳曦在微博公開表示，「經當事人確認，該視頻內容屬實。」 視頻顯示，劉強東與疑似涉案女子舉止親密，女方主動挽臂邀請進房間。有人認為，劉強東或被捉黃腳雞。

視頻中疑是劉強東與劉靜瑤在聚餐中，隔着2人坐。（截圖）

+ 5 + 4 + 3

今天微博用戶@明州事記發布二段有關劉強東性侵案的閉錄電視片段，寫道「邀請劉強東進入酒店仙人跳實錘？明州案公寓視頻曝光，女方舉止親密主動邀請劉強東進入」、「劉強東明州案晚宴視頻曝光，女方未醉酒主動跟隨」。

從第1段片段可見，疑是劉強東與劉靜瑤在聚餐中，隔着2人坐，在所有人用餐完畢後，劉靜瑤腳步穩定，主動走向劉強東。

另1段影片則見到，一名身穿黑裙的女子在門口刷卡，讓劉強東與另一名身穿白色裙裝的女子進入一棟建築物。白裙女子隨後首先離開。黑裙女子與劉強東2人挽臂而行，其後轉乘多部電梯，在進入電梯後，女方主動按下樓層。出電梯後，女子再次做出邀請手勢，與劉強東挽著胳膊走出電梯，並主動邀請劉強東進入房間。

視頻片段時間顯示，拍攝於8月30日晚上近10時。早前報道指，聚餐在晚上9時半左右結束，劉靜瑤於凌晨1時左右被性侵。

京東創辦人劉強東早前被指控去年8月在美國性侵21歲中國女留學生，最終獲檢方決定不予刑事起訴。惟該女留學生在4月16日再次入稟法院，循民事索償5萬美元。（資料圖片） 就讀明尼蘇達大學的中國留學生劉靜瑤（Liu Jingyao，音譯）指控，去年8月遭劉強東在聚餐中灌酒，然後在公寓中被性侵。劉強東透過律師指出，雙方自願發生性行為，美國法院去年12月決定不作起訴。 不過，劉靜瑤17日入稟當地法院，向劉強東民事索償逾5萬美元（約39萬港元）。在內媒早前曝光的起訴書中，完整描述受到性侵和毆打的全過程。 據訴狀描述：當車開到位於皮爾斯布里大道的豪宅時，原告意識到她沒有被送回住處。原告認為自己被帶到被告劉強東的酒店，出於對自身安全的考慮，她請求被告劉強東不要強迫她進去。隨後原告和被告劉強東在車前起了爭執，原告用英文懇求道：「我想回家。」最後，被告劉強東拉住原告的手臂，憤怒地制服了她，並把她再次推進了轎車的第二排座位上。司機見證了上述互動及侵害。 訴狀指出，原告終於回到了公寓。與原告期待的不同，被告劉強東並未冷靜離開公寓、回到他的車上，而是脫掉了所有衣服，裸體躺在她的床上。原告請求被告劉強東穿上衣服離開她的公寓。但被告劉強東對原告暗示道：「你可以成為和鄧文迪一樣的女人」。 訴狀表示，被告劉強東繼續在公寓內追趕原告，他強行脫下原告數件衣服。並不顧反對與請求將「某部位」插入，利用健壯體格性侵女方，最後射精在女生的腹部與床單上。 過程中，女方不斷重複「我不想這樣，請不要這樣」，但卻無法阻止劉強東性侵行為。待警方到場，劉強東還試圖威脅她「不要和警察合作」，並用中文氣憤的表示，「怎麼搞的？」

值得注意的是，訴狀描述與監控視頻情景截然不同。不過，視頻中的女子是否劉靜瑤本人、拍攝的地方在哪，還有待於進一步查證。