【劉強東涉性侵案】女方律師默認「親密」短片屬實：與訴訟一致

京東創始人劉強東性侵女大學生案周一（22日）迎來「劇情大反轉」，兩條懷疑是案發當天的閉路電視片段在網上首度曝光，顯示劉強東與疑似涉案女子舉止親密，且女方主動挽臂邀請其進入房間，引起熱烈討論。 繼劉強東代理律師公開表示短片內容屬實後，女方律師事務所周二（23日）表示，短片與女方對執法部門所訴及針對劉強東及其公司提起的訴訟一致，即默認流出的片段屬實。

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另據媒體報道，針對網上曝光的「親密」短片，明尼蘇達州明尼亞波利斯警察局發言人John Elder在22日回應稱，警方從未公開此案的任何短片。「警方只能確認我們發布了甚麼短片，及我們何時發布，而對網絡上流傳的短片，警方無法確認或否認其真實性。」

閉路電視片段顯示，案發當天，劉強東與原告Liu jingyao在聚餐中，隔着2人坐。（截圖）

「性侵案」一波三折 雙方各執一詞

據此前報道，就讀明尼蘇達大學的中國留學生Liu Jingyao指控去年8月遭劉強東在聚餐中灌酒，然後在公寓中被性侵。劉強東曾被當地警方拘捕，惟翌日即獲釋返國，並透過律師指出雙方自願發生性行為，4個月後美國檢察官決定不作起訴。

但Liu Jingyao本月17日入稟美國法院向劉強東民事索償逾5萬美元（約39萬港元），指控劉強東六項罪名，包括意圖傷害和毆打；非法限制自由；性侵和毆擊等。而在內媒早前曝光的起訴書中，原告Liu Jingyao完整描述受到性侵和毆打的全過程。訴狀強調，原告從未對被告劉強東的任何性行為表示同意，並且不斷對被告劉強東說：「我不想這麼做。請不要這麼做。」

律師：劉強東利用「親密」短片影響輿論

不過，輿論普遍認為22日曝光的短片情景與女方訴狀相反。此前有很多網民在看到起訴書後，對涉案女生Liu Jingyao遭遇表達同情；但如今看到「親密」短片曝光後，紛紛表示被欺騙和感到憤怒。另外也有不少網民認為，劉強東或被捉黃腳雞。

據內媒《紅星新聞》報道，有資深刑事律師周東發認為，被曝光的短片其實是中立的，並不影響對於可能的強暴事實的認定。他分析稱，被告和原告雙方及其律師應該都看過閉路電視畫面，只是被告在起訴書中沒有提到。

而對於劉強東一方為何在這一節點上放出這段短片，周律師認為主要出於輿論影響的目的，「我認為劉強東現在在這個做法，是在影響輿論，他這個案子在美國打，但實際上顯而易見的是，這個輿論影響是在中國造成的。」他還指出，短片對原告來說，可能會產生可信度降低的影響。如果到陪審團那一步，可能會影響到陪審團的判斷。

（綜合報道）