【復仇者聯盟4】內地預售票房破5億　創下中國影史紀錄

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）明日（24日）在內地正式上映。截至21日晚，內地預售票房已破5億元（人民幣，下同），創下中國影史紀錄，成為第一部預售票房超5億的電影，而且該紀錄亦有望進一步刷新。

《復仇者聯盟4》內地預售票房破5億。（網上圖片）

據「貓眼電影」數據，《復仇者聯盟4》於21日晚上10時31分成功突破5億內地預售票房破。其中，凌晨零時（「零點場」）票房1.16億，佔總預售23.3%，人次184萬，平均票價63.5元；首映日票房1.59億，佔總預售31.8%，人次281萬，平均票價56.5元。

早前有分析指，《復仇者聯盟4》的票價較其他電影高，所以不難排除其上映可打破內地票房記錄。據了解，其首日平均票價為56.5元，之前的《復仇者聯盟３》首日的平均票價為37.9元，而《流浪地球》首日平均票價則為44.5元。雖然片方並沒有要求戲院漲價，但不少內地趁機抬高票價，上海甚至有戲院的零點預售票價高達464元。

此外，由於電影仍未正式上映，普遍認為預售票房尚有一定空間突破。

值得一提的是，該片在預售當晚票房超過1億元，亦已創下內地影史最快預售破億紀錄。