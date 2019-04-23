【復仇者聯盟4】女武神終現身報平安　新電視預告揭魁隆下個計劃

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）尚有2日就正式上映，而外國日前繼續公開新的電視預告。雖然預告只有短短15秒，但影迷卻見到一位久違了的超級英雄身影。 除此之外，在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時，影迷知道魁隆希望生態平衡才要發起消滅宇宙一半生物這計劃，但原來一切都是他的煙幕。

女武神終登場終於登場，但與《雷神奇俠3》比，她的髮型及戰服都有明顯轉變。（網上圖片）

在《復仇者聯盟3》時，魁隆一直告訴觀眾，他要儲齊6顆無限聖石的原因是，當時泰坦星人口過剩，導致糧食供應不足而步向滅亡。於是讓他興起宇宙「平衡」的念頭，透過消滅宇宙一半生物，從而平衡宇宙生態。在《復仇者聯盟3》的結尾及《復仇者聯盟4》首條預告中都有提及，魁隆在完成偉業後，已經歸隱田園。可是，在一條新電視預告中，出現了一句從沒聽過的新台詞：「當我把你殺死後，我會把這個討厭的小星球燒成灰燼。」雖然目前仍未知魁隆口中所講的「你」是誰，但不少人相信應該是對鐵甲奇俠、雷神或美國隊長的說話。

《復仇者聯盟4》預告中曾暗示魁隆歸隱田園。（網上擷圖）

除了來自魁隆的新台詞外，影迷終於可以在《復仇者聯盟4》上映前，看到女武神的蹤影。雖然她去向仍然未明朗，但從她的外觀來看，她似乎沒有受化灰影響，甚至跟黑寡婦一樣，有新戰服及新髮型。

電視預告有「小辣椒」Virginia Potts與Tony Stark相處的新一幕。（網上擷圖）

另外，「小辣椒」Virginia Potts與Tony Stark有相處一刻，雖然未知究竟發生什麼事，但他們似是談論關於感情的問題。之後，就回到Tony Stark回憶起他在泰坦的經歷，包括魁隆揮動他的新武器。