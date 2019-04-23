【中外海上閱艦式】習近平登西寧艦檢閱海上編隊　國產航母未亮相

今天（23日）14時30分左右，西寧號檢閱艦抵達閱兵海域。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平登上檢閱台，並下達檢閱開始命令。解放軍海軍派出32艘艦艇、39架戰機，分別編為6個群、10個梯隊，依次接受檢閱。 15時09分，習近平檢閱受邀參加海上閱兵活動的13國海軍18艘艦艇。通過檢閱艦時，各國艦艇執行各自傳統禮儀表達敬意。檢閱艦鳴笛還禮，習近平向受閱各國艦艇官兵揮手致意。

南昌號導彈驅逐艦接受檢閱。（影片截圖）

據央視新聞記者現場報道，西寧號在2017年入列，此次是首次擔任檢閱艦。今天的海上閱兵採取「艦艇單縱隊航行，飛機梯隊跟進飛行」的方式。32艘艦艇將按照類型分為6個群，在西寧號的左弦一側通過接受檢閱。本次航母群領銜的是遼寧號。

中國某新型核潛艇接受檢閱。（新華視點）

今天12時40分左右，習近平來到青島奧帆中心碼頭，檢閱了解放軍海軍儀仗隊，隨後登上西寧號檢閱艦。通過檢閱艦時，受閱艦艇鳴起長哨、官兵整齊站坡，向習近平致敬。「同志們好！」「主席好！」「同志們辛苦了！」「為人民服務！」

習近平登上西寧號檢閱艦。（新華視點）

解放軍海軍儀仗隊列隊。（新華視點）