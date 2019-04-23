【中國海軍70周年】習近平晤各國代表：國家間不能動輒以武力威脅

23日上午10時20分許，國家主席、中央軍委主席習近平在青島國際會議中心同應邀前來參加活動的多國海軍代表團團長集體合影留念。 習近平之後發表講話，指中國海軍將一如既往同各國海軍加強交流合作；他還表示，國家間要有事多商量、有事好商量，不能動輒就訴諸武力或以武力相威脅。

習近平說，中國提出共建21世紀海上絲綢之路倡議，希望促進海上互聯互通和各領域務實合作。（央視新聞客戶端）

習近平代表中國政府和軍隊向出席活動的各國海軍官兵表示熱烈歡迎。

習近平說，中國堅定奉行防禦性國防政策，宣導樹立共同、綜合、合作、可持續的新安全觀。他說，中國軍隊始終高舉合作共贏旗幟，致力於營造平等互信、公平正義、共建共用的安全格局。他表示，大家應該相互尊重、平等相待、增進互信，加強海上對話交流，深化海軍務實合作，走互利共贏的海上安全之路，攜手應對各類海上共同威脅和挑戰，合力維護海洋和平安寧。

習近平指出，中國提出共建21世紀海上絲綢之路倡議，就是希望促進海上互聯互通和各領域務實合作，推動藍色經濟發展，推動海洋文化交融，共同增進海洋福祉。中國軍隊願同各國軍隊一道，為促進海洋發展繁榮作出積極貢獻。

習近平表示，我們要像對待生命一樣關愛海洋。他表示，中國全面參與聯合國框架內海洋治理機制和相關規則制定與實施，落實海洋可持續發展目標。中國高度重視海洋生態文明建設，為子孫後代留下一片碧海藍天。他又指出，中國海軍將一如既往同各國海軍加強交流合作，積極履行國際責任義務，保障國際航道安全，努力提供更多海上公共安全產品。

習近平說，國家間要有事多商量、有事好商量，不能動輒就訴諸武力或以武力相威脅；各國應堅持平等協商，完善危機溝通機制，加強區域安全合作，推動涉海分歧妥善解決。

他說，這次多國海軍活動，將召開以「構建海洋命運共同體」為主題的高層研討會，希望大家集思廣益、增進共識，努力為推動構建海洋命運共同體貢獻智慧。