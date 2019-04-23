【劉強東涉性侵】反轉再反轉？晚宴新片揭女方一直坐旁邊親暱傾偈

京東創辦人劉強東早前在美國捲入性侵案，最終獲檢方不予刑事起訴，惟涉事21歲中國女留學生Jingyao Liu事後提出民事訴訟，索償5萬美元（約38萬港元）。 身份不明的網民「明州事記」日前在微博上發布劉強東與Jingyao Liu在晚宴時的片段，聲稱「當晚餐廳聚餐，兩人並非始終坐在一起」。 及至周二（23日），另一名網民發布據稱是晚宴的完整片段，指出實際上整個晚宴劉強東與Jingyao Liu都坐在一起，言談甚歡，僅最後數分鐘才分開坐，直指明州事記「有誤導公眾之嫌」。

新片段顯示Jingyao Liu在整場晚宴大部分時間都坐在劉強東旁邊。（影片截圖）

該網民聲稱「從Jingyao那裏獲得完整視頻和發布的授權」。片段下方有顯示時間，可見到整個晚宴足足長達三小時，Jingyao Liu幾乎全程都坐在劉強東旁邊，二人不時有交談，氣氛輕鬆。片段更附有字幕稱是劉強東主動與Jingyao Liu聊天，二人舉止親暱。

及至晚宴後期，Jingyao Liu突然離座，被另一名女子帶到旁邊私下談話，其後更一度離開。Jingyao Liu回來後劉強東旁邊座位已經有人，她則坐到其他座位。

至於明州事記所發布的片段，僅有晚宴後期劉強東與Jingyao Liu相隔兩人而坐的畫面。

再有新片曝光

其後，該網民再發布新片段，聲稱是疑似劉強東被警方帶走時的情況。

從片段所見，時間正是8月31日凌晨3時20分，有數名警察從升降機步出，隨後就來到一間房間，將疑似是劉強東的男子帶走。該網民聲稱，「這一切也都與Jingyao之前的表述是連續和一致的。Jingyao在起訴書中說：當警方從原告的公寓裏帶走被告劉強東時，被告劉強東明顯試圖通過瞪原告和憤怒地用普通話對原告說：『搞什麼』（意譯），來恐嚇原告不要配合警察」。

（綜合報道）