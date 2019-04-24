【動機未明】安徽23歲漢殺害繼母祖孫三代5人　死者包括1歲女童

4月19日晚，安徽安慶市迎江區發生倫常慘案，一名23歲男子與繼母一家發生爭執後，將其繼母祖孫三代殺害。死者包括疑兇50歲的繼母、33歲同父異母兄長、30歲的兄嫂、繼母的11歲孫子和1歲孫女，疑兇犯案動機至今未明。

案發單位。（網上圖片）

案中被殺害的疑兇繼母范萍（化名）與其現任丈夫於12年前結婚。兩人此前各有一段婚姻，分別與前夫或前妻育有一兒一女。他們的兒女長大後也各自結婚，生兒育女。范萍的親生兒子葛磊（化名）一家4口與疑兇范君（化名）同住在安慶迎江區的案發單位，她和丈夫則在外地做生意，但偶爾也會回去。

案發時，范萍正在安慶暫住，計劃於20日前往西寧和丈夫繼續做生意。但其親戚朋友當日卻無法聯絡到她與葛磊，親戚當晚上門尋找時，發現范萍祖孫三代被殺害，立即報警求助。

疑犯已於兇案次日被捕

警方接報後展開調查，並於次日（21日）上午7時許，將疑犯范君在亳州抓捕歸案。

有網上傳言稱，范萍從家中私下拿錢給親生兒子葛磊買樓，惹繼子范君不滿，由此招來「殺身之禍」，但這種說法被葛磊的親屬否認。親屬表示，范萍再婚時與當時11歲的范君同住，把他「從小養到大」，沒有什麼大矛盾；且她與現任丈夫一起經營生意，很難私下動用資金。

此外，葛磊曾與范君合夥經營一家麻辣燙店，但一段時間後，兩人分道揚鑣。范君與女朋友繼續經營麻辣燙店，生意不錯；葛磊則於今年1月開了一家淮南牛肉湯店，但開店1個月左右，就因業績不佳轉手他人。

疑兇經營的麻辣燙店。（網上圖片）

案發前曾發生爭吵和打架

范君的犯案動機至今未明。葛磊的親屬表示，范君性格有些偏激，但沒有聽講過葛家與他有矛盾。范君的姐姐則表示，范君與葛磊在案發前曾發生爭吵和打架，但不知道具體原因。

他們的鄰居形容，范君是個開朗的人，很有親和力，很難相信他會殺人，「平時店內小學生與范君打鬧，學生動作稍大，也未曾見范君動怒。」