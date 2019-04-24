文旅部發布「摘星黑榜」：北京山東浙江8間酒店被取消五星級資格

內地多間五星級酒店去年被踢爆有衞生問題，包括用同一條毛巾清潔房間平台及杯具，引發公眾關心和憂慮。近日，國家文化和旅遊部發布消息稱，8間酒店被取消五星級資格，5間酒店被要求限期整改12個月。 據悉，此次被「摘星」的酒店是在今年第二輪暗查中「落馬」。第一輪已有17個酒店遭此命運。

根據文旅部公告，有3間北京酒店的五星級資格被取消。圖為涉事的北京長安大飯店。（網絡圖片）

業內人士透露，文旅部此次暗查主要集中在山東、浙江、北京三個省市。根據文旅部21日發出的公告，因衞生和消防安全問題嚴重，服務不規範問題突出，8家酒店被取消五星級旅遊飯店資格：北京長安大飯店、北京九華國際會展中心大酒店、北京南宮溫泉度假酒店、湖州太湖（雷迪森）溫泉度假酒店、青島麒麟皇冠大酒店、淄博世紀大酒店、淄博萬豪大酒店、蓬萊華璽酒店。

此外，5家酒店被要求限期整改12個月：北京國際藝苑皇冠假日酒店、北京西國貿大酒店、浙江上虞國際大酒店、浙江國際大酒店、杭州索菲特西湖大酒店。

5家酒店被要求限期整改12個月，圖為涉事的湖州太湖（雷迪森）溫泉度假酒店。（網絡圖片）

但公告未說明，被取消五星級資格的酒店是否會降級繼續營業，亦未說明是否有其他措施迫其改善衞生與安全問題。

而據內媒《浙江線上》報道，涉事酒店湖州太湖（雷迪森）溫泉度假酒店及杭州索菲特西湖大酒店負責人均回應稱，酒店集團高度關注事件，將儘快針對暗訪中存在的問題進行整改；浙江上虞國際大酒店則表示目前正常運營。

據悉，今年2月，文化和旅遊部在第一輪暗訪檢查中，已對17家問題嚴重的五星級酒店作出了取消星級資格和限期整改的處理，主要集中在廣東、江蘇等省市。加上第二輪暗訪，短短不足兩個月的時間，已有30間豪華酒店受到不同程度的處理。

（綜合報道）