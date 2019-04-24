被控受境外指揮成立團夥從事邪教活動　十名全能神信徒判囚

武漢市中級人民法院近日裁定，維持湖北省武漢市洪山區人民法院一審判決，依法以利用邪教破壞法律實施罪對汪某某、肖某、嚴某某等10人判處有期徒刑。

全能神近年在內地受到全面打擊。（資料圖片）

2017年3月，「武漢反邪教」微信公眾號收到群眾舉報線索，汪某某從廣東廣州潛回武漢從事「全能神」邪教活動。武漢市公安機關迅速開展核查。

警方查明，2008年汪某某在廣州加入「全能神」教後，接受「全能神」組織指令，潛回武漢全職從事「全能神」邪教活動。

2017年9月1日，公安機關一舉抓獲汪某某、肖某、嚴某某等10名涉案對象，搗毀「全能神」窩點6處，查繳電腦9台及SD卡60余張、黃金首飾7件、現金1.2萬餘元人民幣。警方還查明，汪某某等人在境外「全能神」組織指揮下，成立團夥性組織，大肆從事邪教活動等違法犯罪事實。

2018年11月，經審理，洪山區人民法院作出一審判決，認定被告人汪某某、肖某、嚴某某等10人利用「全能神」組織破壞國家法律、行政法規實施，均構成利用邪教組織破壞法律實施罪，屬共同犯罪。

依據《中華人民共和國刑法》的有關規定及「兩高」司法解釋，洪山區人民法院一審依法對汪某某、肖某、嚴某某等10名被告人分別判處有期徒刑一年六個月至二年六個月，並處罰金。

（湖北公安微信公眾號）