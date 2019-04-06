陝西天主教教堂遭強拆：教眾逾2000　無人加入「天主教愛國會」

據天主教媒體亞洲新聞通訊社消息，陝西天主教鳳翔教區千陽教堂，周四（4日）在警方的監督下被夷為平地。 據悉，該建築的上層用以舉行彌撒禮儀，下層則給修女居住，她們會給該地區的貧困人民提供醫療醫護服務。該教區團體由2千名信徒組成，教堂被拆遷理由尚不清楚。

千陽教堂隸屬於天主教鳳翔教區，該教區於1932年正式成立，目前信徒約有兩萬人。（網絡圖片）

據悉，鳳翔教區千陽教堂是千陽縣唯一一座天主教教堂。

千陽的天主教本堂地處於陝西貧困地區，其擁有約兩千天主教信徒，均為當地農民。該本堂建設資金來源於其它教區的資助。該兩層建築，上層為彌撒禮儀使用，下層為辦公區域及修女院，一樓還作為當地民眾提供醫療醫護服務。

目前，還未清楚教堂被拆遷理由。

截止到2017年，鳳翔教區的主教為李鏡峰。這個教區沒有任何一個信徒或者神職人員加入官方組織「中國天主教愛國會」。據悉，自2017年起，當地主教為李會元，現年54歲。

中國天主教愛國會與中國天主教主教團合稱為中國天主教「一會一團」，是中國官方性質的全國天主教管理組織。

一些觀察員認為，針對教堂的暴力行為是迫使教區實施新宗教法規的一種方式，使主教及神父們加入官方組織。

另有人聲稱，領導咸陽政府的官員均是「毛左」，對其來說「宗教是一種必須根除的幻想」。

據了解，有當地信徒相信，該本堂的聖水擁有神奇的力量並多次見證神跡的發生。從此便有許多其他信徒相繼前來祈要聖水，因為他們堅信該聖水可以治癒人或動物的身體和精神上的問題。

（亞洲新聞通訊社）